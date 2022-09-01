امیدواریم اوکراین در نیروگاه اتمی زاپروژیا فاجعه نیافریند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه در سخنانی گفت: مسکو امیدوار است که اقدامات تحریک آمیز اوکراین در خصوص نیروگاه اتمی زاپروژیا به فاجعه منجر نشود.

وزیر امور خارجه روسیه در این باره گفت: امیدوارم که اقدامات تحریک آمیز اوکراین در نیروگاه هسته ای زاپوروژیه از جمله اقدام امروز (در ممانعت از حرکت کارکنان آژانس بین الملی انرژی اتمی) منجر به فاجعه نشود.

لاوروف در این باره اضافه کرد: روسیه از نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی انتظار ارزیابی عینی وضعیت در نیروگاه اتمی زاپروژیا را دارد. روسیه هر آنچه لازم است را انجام می دهد تا نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی بتوانند با خیال راحت در نیروگاه هسته ای زاپروژیا کار کنند.

وی افزود: بازرسان امروز آنجا حضور دارند، گزارش هایی از ارتش ما در مورد دو گروه خرابکار در این نیروگاه وجود دارد که خنثی شده اند. من معتقدم این بهای بسیار سنگینی برای آگاهی جامعه جهانی از حقیقت است، اما اگر اوکراین می‌خواهد از این طریق به آن دست یابد و بخواهد واقعیت خود را نشان دهد، امیدوارم فقط به نوعی فاجعه منجر نشود.

سرگئی لاوروف گفت: ما انتظار تحقیقات عینی داریم. اگرچه همه کسانی که به نوعی در این سفر مشارکت دارند، با تدارک آن و تلاش برای دشوارتر کردن آن، آشکارا نمی خواهند که ماموریت آژانس بین المللی انرژی اتمی به نتایج عینی دست یابد.

این در حالیست که نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین روزگذشته از تصمیم آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی نیروگاه اتمی زاپروژیا استقبال کرد.

«میخائیل اولیانوف» چهارشنبه در پیامی در حساب تلگرامی خود اعلام کرد که روسیه از برنامه های «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تشکیل یک ماموریت دائمی از متخصصان در نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا استقبال می‌ کند.