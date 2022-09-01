به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد که اطلاعات مهم و زیادی را از نیروگاه اتمی زاپروزیا به دست آورده است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این باره گفت: این مأموریت توانسته اطلاعات مهم زیادی را ظرف چند ساعت کار در نیروگاه زاپروزیا جمع آوری کند.

وی در ادامه افزود: بازرسان چیزهای کلیدی را که می خواستند ببینند، را دیدند.

«رافائل گروسی» اضافه کرد: آژانس در حال بررسی امکان ادامه حضور در نیروگاه هسته ای زاپوروژیه است.

این در حالیست که پس از سخنان کوتاهی از سوی گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی نیروگاه هسته ای زاپروژیا را ترک کرد.

نمایندگانی از آژانس بین المللی انرژی اتمی ساعاتی پیش وارد نیروگاه هسته ای «زاپروژیا» شدند.

نیروگاه هسته ای «زاپروژیا» به طور معمول بارها از سوی نیروهای اوکراینی گلوله باران شده اند به امید اینکه کی یف بتواند آن را تصرف کند. مسکو امیدوار است که این ماموریت به توقف کی یف در تلاش برای اقدام به بروز یک فاجعه و همچنین جلوگیری از باج خواهی هسته ای کمک کند.