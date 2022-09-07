تجهیزات آموزشی و پرورشی برای مدارس اردبیل ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب شامگاه سه‌شنبه در نشست با مسئولان ستاد پروژه مهر استان اردبیل اظهار کرد: تجهیزات آموزشی و پرورشی مورد نیاز در قالب کاروانی تا مهرماه به مدارس اردبیل ارسال شد.

وی با اشاره به تجهیز ۴۱ پروژه آموزشی در فاصله هفته دولت تا مهرماه امسال گفت: به مدیران مدارس استان توصیه می‌شود سیستم‌های گرمایشی مدارس را تا آبان ماه بررسی و مشکلات موجود را اطلاع دهند.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل به استانداردسازی سیستم گرمایشی ۲۹۱ مدرسه در اردبیل اشاره کرد و گفت: در این مدت ۵ باب مجموعه ورزشی، ۹ باب نمازخانه و ۳۳ چشمه سرویس بهداشتی در مدارس اردبیل ساخته شده است.

محمدی ادیب افزود: در حال حاضر ۱۲۳ مدرسه، هفت سالن ورزشی، ۲ چمن مصنوعی، ۲۰ باب نمازخانه و ۲۵ باب سرویس بهداشتی در مناطق مختلف آموزشی استان در حال احداث است که در مجموع برای این تکمیل این پروژه‌ها ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

محمود مشکی، رئیس ستاد پروژه مهر استان اردبیل نیز در این جلسه با بیان اینکه مدارس با جدیت پروژه مهر را در مدارس اجرایی کردند تا مهر را با مهربانی شروع کنیم، افزود: ۲۰ درصد از هدف‌گذاری و سیاست‌های آموزش و پرورش استان در توسعه کمی و کیفی هنرستان‌ها تحقق یافته است که انتظار داریم با تلاش مدیران مدارس ۴۱ درصد از هدف گذاری‌ها در این خصوص تا مهرماه محقق شود.