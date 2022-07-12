حذف مدارس کانکسی در اولویت سازمان نوسازی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب عصر سهشنبه در مراسم کلنگزنی مدرسه سه کلاسه «چات قشلاقی» انگوت اظهار کرد: با حذف مدارس کانکسی، دانشآموزان در فضای استاندارد و ایمن تحصیل خود را انجام داده و شرایط رضایتبخشی را برای خانوادهها فراهم میکنند.
وی کلنگزنی مدرسه سه کلاسه «چات قشلاقی» را یادآور شد و تصریح کرد: این مدرسه در فضای ۱۸۲ متر مربع و با صرف اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان احداث و تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: کلنگزنیهای ما در حقیقت شروع عملیات اجرایی است و با تلاش پیمانکاران، ما احداث پنج واحد آموزشی را شروع میکنیم و تلاشمان بر این است تا پایان سال این پروژهها تحویل آموزش و پرورش شود.
محمدی ادیب افزود: با توجه به پیشبینی افزایش جمعیت در منطقه و شروع مهاجرتهای معکوس به انگوت، یک کلاس اضافی در این واحد آموزشی احداث خواهد شد تا دانشآموزان در مطلوبترین شرایط تحصیل خود را انجام دهند.
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