نوسازی مدارس در ریگان ضروری است

امین باقری در گفت وگو با مهر اظهارداشت: شهرستان ریگان یکی از شهرستان های محروم استان کرمان از نظر زیر ساختهای آموزشی است.

وی به پراگندگی بالای جمعیت در این شهرستان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه امروز با حمایت یکی از خیران مدرسه ساز در بخش عشایری شاهد افتتاح چهار مدرسه بودیم که موجب شد ۲۳۰ دانش آموز بتوانند از امکانات استاندارد آموزشی برخوردار باشند.

باقری افزود: فرسودگی و قدمت بالا یکی از مشکلات آموزش و پرورش در شهرستان ریگان به خصوص در بخش عشایری است و برای رفع این مشکلات علاوه بر اعتبارات دولتی به اعتبارات بخش خصوصی نیز نیاز داریم.

فرماندار ریگان ادامه داد: بیشترین تعداد دانش آموزان عشایری در شرق استان کرمان در ریگان به خصوص مناطق دور افتاده وجود دارد که ارتقا خدمات آموزشی در این شهرستانها ضروری است.

وی از خیران استان کرمان خواست در زمینه مدرسه سازی به خصوص در روستاهای این شهرستان ورود کنند.

شهرستان ریگان یکی از مناطق زلزله خیز است که وجود مدارس فرسوده در این شهرستان خطرآفرین است.