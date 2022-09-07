اشاره به ایران در اولین گفتگوی تلفنی نخست وزیرجدید انگلیس و بایدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «جو بایدن»، رئیس‌جمهوری آمریکا عصر روز سه‌شنبه در گفت‌وگوی تلفنی با «لیز تراس»، نخست‌وزیر جدید انگلیس، آغاز بکار او را تبریک گفت.

بیانیه کاخ سفید در این ارتباط حاکی است که بایدن و تراس در نخستین گفت‌وگوی تلفنی پس از راهیابی تراس به ساختمان شماره ۱۰ داونینگ استریت لندن (دفتر نخست وزیر انگلیس) بر ادعای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده اند.

دو طرف همچنین درباره آمادگی برای عمیق‌تر کردن روابط، مقابله با بحران‌های جهانی، حمایت از اوکراین و چالش‌های ناشی از چین و امنیت انرژی گفتگو کردند.

بایدن و تراس در حالی ادعای سلاح هسته‌ای درباه ایران را مطرح کرده اند، که تا کنون به دفعات متوالی آژانس بین المللی انرژی اتمی صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تائید کرده است.

از سوی دیگر در شرایطی که آمریکا مشغول ادامه گفتگوهای وین با اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای است، اتهام زنی‌ها علیه ایران احتمالاً به پیچیده‌تر شدن و افزایش بی اعتمادی در این دور از گفتگوها منجر خواهد شد و در عمل دستیابی به توافق را دشوارتر از گذشته خواهد کرد.

«لیز تراس» روز دوشنبه با رأی اعضای حزب محافظه‌کار انگلیس به عنوان رهبر جدید و نخست‌وزیر انگلیس تعیین شد و روز سه شنبه به کاخ سلطنتی بالمورال در اسکاتلند رفت و «ملکه الیزابت دوم» حکم نخست‌وزیری او را تأیید کرد.

لیز تراس، پانزدهمین نخست‌وزیری است که حکم نخست‌وزیری را از ملکه ۹۶ ساله انگلیس دریافت می‌کند.

لیز تراس ۴۷ ساله، در سخنانی پس از انتخاب‌شدنش به عنوان نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد که «بحران افزایش هزینه‌های زندگی» مردم انگلیس را در اولویت برنامه‌های خود قرار می‌دهد و همچنین «طی یک هفته برنامه جامعی را برای مقابله با افزایش قیمت قبض‌های انرژی (گاز و برق) و تضمین تأمین ذخایر سوختی آینده» ارائه خواهد داد.