تماس تلفنی نخست وزیر انگلیس با زلنسکی در اولین روز کاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «لیز تراس»، نخست وزیر انگلیس در اولین روز کاری خود با «ولودیمیر زلنسکی»، نخست وزیر اوکراین به صورت تلفنی گفتگو کرد و در این تماس تلفنی نسبت به حمایت بلندمدت انگلیس از اوکراین اطمینان خاطر داد.

در بیانیه ای که دفتر نخست وزیری انگلیس در ارتباط با تماس تلفنی تراس و زلنسکی منتشر کرده، گفته شده که دو طرف همچنین در مورد اقدامات لازم برای قطع منابع مالی ماشین جنگی روسیه به تبادل نظر پرداختند.

نخست‌وزیر انگلیس همچنین در این گفتگوی تلفنی به زلنسکی اطمینان خاطر داد که کی‌یف می‌تواند در بلندمدت روی حمایت لندن حساب کند.

در بیانیه دفتر لیز تراس آمده است: نخست وزیر در اولین تماس با همتای اوکراینی خود حمایت کاملش از کیف را اعلام کرد و گفت که اوکراین می‌تواند در درازمدت به کمک لندن وابسته باشد، چون لندن قاطعانه از آزادی و دموکراسی در اوکراین حمایت می‌کند.

دفتر نخست وزیر انگلیس به نقل از لیز تراس نوشت: مشتاقانه منتظر گسترش همکاری‌ها در هفته‌ها و ماه‌های آینده هستیم.

تماس تلفنی تراس با زلنسکی بلافاصله پس از شروع بکار تراس به عنوان نخست وزیر انگلیس صورت گرفته است.

بوریس جانسون، نخست وزیر پیشین انگلیس که روز سه‌شنبه پست سیاسی خود به عنوان نخست وزیر را ترک کرد، بیشترین حمایت را در میان رهبران اروپایی از اوکراین داشت و از ماه فوریه تا کنون سه بار بیشتر از هر رهبر خارجی دیگری از کیف بازدید کرد.

به نظر می‌رسد که نخست وزیر جدید انگلیس نیز که روابط خوبی با بوریس جانسون دارد، تصمیم گرفته که راه جانسون را در حمایت بی چون و چرا از اوکراین ادامه دهد.

«لیز تراس» روز دوشنبه با رأی اعضای حزب محافظه‌کار انگلیس به عنوان رهبر جدید و نخست‌وزیر انگلیس تعیین شد و روز سه شنبه به کاخ سلطنتی بالمورال در اسکاتلند رفت و «ملکه الیزابت دوم» حکم نخست‌وزیری او را تأیید کرد.

لیز تراس، پانزدهمین نخست‌وزیری است که حکم نخست‌وزیری را از ملکه ۹۶ ساله انگلیس دریافت می‌کند.

لیز تراس ۴۷ ساله، در سخنانی پس از انتخاب‌شدنش به عنوان نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد که «بحران افزایش هزینه‌های زندگی» مردم انگلیس را در اولویت برنامه‌های خود قرار می‌دهد و همچنین «طی یک هفته برنامه جامعی را برای مقابله با افزایش قیمت قبض‌های انرژی (گاز و برق) و تضمین تأمین ذخایر سوختی آینده» ارائه خواهد داد.