به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایونینگ استاندارد، فعالان گروه محیط زیستی «شورش برای حیوانات» امروز چهارشنبه و مقارن با آغاز به کار دولت جدید انگلیس مقابل پارلمان این کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پلیس انگلیس ۱۰ نفر از معترضان را در «وست مینیستر» (مقابل مجلس عوام) بازداشت کرد.

تجمع کنندگان روی دروازه و دیوارهای ساختمان پارلمان رنگ سفید پاشیدند و خیابان را مسدود کردند.

تجمع اعتراضی این معترضان انگلیسی در اعتراض به «بی رحمی های انجام شده علیه حیوانات در شرکت های صنایع لبنی» هم زمان با اولین حضور «لیز تراس» به‌عنوان نخست وزیر این کشور در جلسه پرسش و پاسخ با نمایندگان مجلس عوام برگزار شد.

پلیس اسکاتلند یارد در بیانیه ای بازداشت ۱۰ شرکت‌ کننده در این تجمع را تأئید کرد.

این در حالیست که «لیز تراس» که ۱۵ شهریور ماه سال جاری با رأی اعضای حزب محافظه‌کار انگلیس به عنوان رهبر جدید و نخست‌ وزیر انگلیس تعیین شد، به کاخ سلطنتی بالمورال در اسکاتلند رفت و «ملکه الیزابت دوم» حکم نخست‌وزیری او را تأیید کرد.

لیز تراس، پانزدهمین نخست‌ وزیری بود که حکم نخست‌ وزیری را از ملکه ۹۶ ساله انگلیس دریافت کرد.

حزب محافظه کار انگلیس سرانجام پس از هفته‌ ها رأی‌ گیری، دوشنبه هفته جاری لیز تراس، را به عنوان رهبر این حزب و نخست‌ وزیر جدید انگلیس انتخاب کرد. با تأیید حکم نخست‌ وزیری لیز تراس از سوی ملکه انگلیس، تراس رسماً روند تشکیل کابینه جدید را آغاز کرد.

انتخابات برای تعیین نخست وزیر جدید پس از کناره‌گیری اجباری بوریس جانسون آغاز شد. بوریس جانسون، پس از رسوایی‌ های اخیر کابینه و در نتیجه کناره‌ گیری ۵۰ وزیر و نماینده پارلمان از همکاری با او، سرانجام ۱۶ تیرماه رسماً مجبور به استعفا از مقام نخست‌ وزیری شد.