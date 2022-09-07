دریافت 10 MB کد مطلب 5583831 https://mehrnews.com/xYtDL ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۴۵ کد مطلب 5583831 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۴۵ سیر تا پیاز ماجرای واردات خودرو از مهر ماه به کشور در این فیلم سیر تا پیاز ماجرای واردات خودرو از مهر ماه به کشور را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط خدمات پس از فروش در صنعت خودرو تا ۵ سال افزایش مییابد رونمایی از اولین خودرو تمام برقی ملی قیمت خودروهای اقتصادی داخلی چقدر است؟ ماجرای سه قیمتی شدن خودروها چیست؟ آینده روشن صنعت خودروسازی با توافقات ایران و روسیه برچسبها واردات خودرو صنعت خودروسازی وزارت صنعت معدن و تجارت
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