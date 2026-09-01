دریافت 10 MB
کد مطلب 6934761
  1. فیلم
  2. بین الملل
۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

ماجرای استعفای وزیر ارتش در آمریکا بدلیل اختلاف با هگست چه بود؟

ماجرای استعفای وزیر ارتش در آمریکا بدلیل اختلاف با هگست چه بود؟

معاون وزیر جنگ آمریکا بعد از ماه‌ها اختلاف با رئیس پنتاگون، بامداد سه‌شنبه از سمت خود کناره‌گیری کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید