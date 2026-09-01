دریافت 10 MB کد مطلب 6934761 https://mehrnews.com/x3cXhL ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵ کد مطلب 6934761 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵ ماجرای استعفای وزیر ارتش در آمریکا بدلیل اختلاف با هگست چه بود؟ معاون وزیر جنگ آمریکا بعد از ماهها اختلاف با رئیس پنتاگون، بامداد سهشنبه از سمت خود کنارهگیری کرد. کپی شد مطالب مرتبط دولت آمریکا هزینه واقعی جنگ علیه ایران را پنهان میکند اوضاع آشفته ارتش آمریکا؛ پستهای مهم خالی هستند وزیر ارتش آمریکا در پی تنش با هگست استعفا داد برچسبها ارتش آمریکا پیت هگست ایالات متحده امریکا
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