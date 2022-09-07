مهمترین موضوع در مورد اینترنت کودک، توجه به امنیت سایبری کودک است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم محبی با اشاره به آسیب های حضور و ورود کودکان به فضای مجازی و اینترنت، بر توجه به امنیت سایبری کودک تاکید کرد.

دکتر مریم محبی استاد دانشگاه و مدرس سواد رسانه‌ای افزود: اینترنت کودک در همه دنیا محل توجه است متاسفانه ادبیات اینترنت کودک تاکنون در کشور ما تعریف مناسبی نداشته است اما درحدود ۱۰۰ کشور هستند که قوانینی دراین جهت دارند به خصوص بعد از کرونا اتحادیه اروپا در GDRP قانونگذار حفاظت داده اتحادیه اروپا به این موضوع ورود و قانون حقوق کودکان در فضای سایبر را تثبیت کرده است.

این استاد دانشگاه در مورد مباحثی که باید جزء دغدغه‌های ما در بخش حقوق کودکان و لزوم حفظ و مراقبت از آن باشد، گفت: مهمترین موضوع مورد بحث که باید محل توجه باشد؛ هرزه‌نگاری اینترنتی است.

وی افزود: الان فضای رها شده اینترنت به گونه ای است که همه بچه ها در معرض همه جور پیامی هستند؛ این پیام ها می تواند موجب سوء استفاده از کودکان شود و همه این موارد برای کودکان و خانواه های آنها آسیب زا باشد.

این کارشناس سواد رسانه ای در ادامه با اشاره به اینکه نگرانی های دیگری در فضای کنونی اینترنت در اختیار کودکان وجود دارد، گفت: باید به نکات دیگری هم در بحث آسیب های حضور و ورود کودکان به فضای مجازی و اینترنت توجه داشت.

محبی افزود: یکی از این آسیب ها ردپای دیجیتال است یعنی کودک نمیداند که هر جا در این فضا وارد می شود ردپای آنها در دیتابیس های مختلف سیو می شود.

استاد دانشگاه خبرگزاری فارس اظهار کرد: این موضوع اینترنت کودک خیلی مهم است و باید در فرایند قانونگذاری آن به این نکته توجه داشت تا اطلاعات کودکان ذخیره نشود.

وی ادامه داد: چون ذخیره سازی اطلاعات کودکان بدون اطلاع خانواده ها غیرقانونی است. سرقت اطلاعات و باجگیری ها نیز از جمله مواردی است که در فضای سایبری کنونی شاهد آن هستیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه این دغدغه مدتی است که در کشور ما مطرح است و ما متاسفانه در همه این سال ها نتوانستیم حمایت مردم را در مورد موضوع اینترنت ملی و شبکه‌های داخلی جلب و حمایت آنها را داشته باشیم گفت: در مورد اینترنت کودکان هم این نگرانی ها وجود دارد و امیدواریم با فرهنگ و بستر سازی که صورت می گیرد شاهد پیاده شدن قانونی مناسب خانواده ها باشیم .

محبی افزود: بحث خانواده و سیستم آموزشی باید خیلی مهم باشد و همچنین سواد رسانه‌ای که متاسفانه با اینکه کارهایی انجام شده اما اصلا کافی نبوده است.

وی گفت: خانواده های ایرانی باید آگاهی های خود را در حوزه اهمیت صیانت از حقوق کودکان افزایش دهند تا به تبع آن کمترین آسیب متوجه کودک شود وی افزود: باید به جایی برسیم که کودکان و کاربران نگاه انتقادی به فضای مجازی و رسانه ها داشته باشند تا درصد آسیب ها کاهش یابد.