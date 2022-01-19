علائم اعتیاد کودکان به اینترنت/ راهکارهایی برای ترک عادات غلط

سرهنگ علی محمد رجبی در پنجمین روز از «پویش مردمی کودکان سایبری» در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: دسترسی فزاینده به فضای مجازی و رسانههای اجتماعی، تهدیدات و آسیبهای فراوانی برای کودکان به همراه دارد که اگر در این خصوص غفلت یا کمکاری شود هزینههای سنگینی برای کودکان، خانوادهها و جامعه در بر خواهد داشت.
وی افزود: همزمان با رشد فناوری و گسترش فضای مجازی، فاصله میان افراد بیشتر و روابط اجتماعی و خانوادگی میان آنها کمتر شده و به دلیل استفاده نامناسب از این فضا، کانون خانواده هم دستخوش تغییراتی شده و پدیدهای به نام اعتیاد اینترنتی رواج پیداکرده است.
رجبی از اعتیاد اینترنتی به عنوان یکی از آسیبهای جدی فضای مجازی نام برد و گفت: با توجه به اینکه کودکان از لحاظ سنی در اوج فعالیتهای جسمی و اجتماعی شدن قرار دارند؛ بیشترین صدمات اعتیاد به اینترنت متوجه آنها خواهد بود به طوری که میتواند سلامت روانی کودکان را تهدید کند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به تأثیر استفاده از پیامرسانهای خارجی در اعتیاد اینترنتی اشاره کرد و گفت: استفاده از پیامرسانهای داخلی خصوصاً در حوزه آموزش و ارائه برخی آموزشهای ایمنی در مدارس برای کودکان و حتی والدین میتواند از شدت آسیبهای فضای مجازی بکاهد.
این مقام انتظامی در ادامه به برخی علائم هشداردهنده اعتیاد اینترنتی در کودکان اشاره کرد و گفت: عصبانیت و آشفتگی هنگام قطع شدن اینترنت، عدم اهمیت به انجام تکالیف یا کارهای روزانه، جایگزین شدن ارتباطات اجتماعی با ارتباطات مجازی، عدم رعایت محدودیتهای زمانی که برای استفاده از اینترنت تعیین شده، اتصال به اینترنت یا انجام بازیهای رایانهای به صورت مخفیانه و برقراری ارتباط و دوستی در فضای مجازی از برخی علائم اعتیاد اینترنتی است که روز به روز نمایانتر میشوند و آسیبهایی را برای کودکان در پی خواهد داشت.
وی به پیامدهای اعتیاد مجازی پرداخت و گفت: مشکلات جسمی از قبیل چاقی، درد کمر، خشکی چشم و ضعف بینایی و مشکلات روانی مانند بیخوابی، افسردگی، اضطراب، بی حوصلگی، پرخاشگری و تفکرهای وسواسی از عوارض استفاده بیش از حد از گوشیها و تبلتها است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا همچنین از مشکلات خانوادگی و اجتماعی مانند کاهش روابط خانوادگی، افت تحصیلی، کاهش مهارتهای اجتماعی، فردگرایی و انزوای اجتماعی به عنوان دیگر عوارض استفاده بیش از حد از فضای مجازی یاد کرد و گفت: اعمال راهکارهایی در راستای نظارت توسط والدین امری لازم و ضروری است، لذا والدین باید تعاملات اجتماعی و خانوادگی کودکان خود را در محیط پیرامون افزایش دهند.
سرهنگ رجبی به خانوادهها گفت: سعی نکنید فرزندتان را کنترل کنید یا شخصیت او را تغییر دهید، بلکه ضمن همراهی به او کمک کنید تا خود را از وابستگی روانی به فضای مجازی رها کند. به همین منظور برای استفاده کودک از اینترنت هدف تعیین کرده و در چارچوب آن امکان استفاده از ابزارهای هوشمند را فراهم کنید، همچنین فعالیتهای فیزیکی و سرگرمیهای مناسب را برای کودک خود فراهم کنید.
وی همچنین از نرمافزارهای نظارت والدین به عنوان راهکاری برای نظارت منطقی والدین بر کودکان اشاره کرد و به خانوادهها توصیه کرد: اصطلاحات را یاد بگیرند و با رایانه و فضای مجازی به اندازهای که بدانند فرزندانشان در اینترنت چه میکند آشنا شوند تا بتوانند از آنها در برابر خطرات فضای مجازی مراقبت کنند.
دبیر دومین پویش کودکان سایبری گفت: خانوادهها میتوانند با پیگیری صفحه پویش کودکان سایبری در اپلیکیشن شاد و سایت پلیس فتا به آدرس https://cyberpolice.ir/cyberkids به راهکارها و اقدامات مؤثری به منظور حفاظت از کودکان خود در فضای مجازی دست یابند.
وی در پایان گفت: کانال پلیس فتا در اپلیکیشن شاد به آدرس shad.ir/policefata و سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir مرجعی کامل از اخبار، اطلاعات و آموزشهای سایبری بوده و کاربران با مراجعه به آنها میتوانند راهنماییهای لازم را دریافت نمایند و در صورت نیاز نیز میتوانند گزارش موارد مشکوک را در سامانه پاسخگویی فوریتهای سایبری و شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ بهصورت شبانهروزی با همکاران ما در میان بگذارند.
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