اشد مجازات برای مرتکبین جرایم خشن/امنیت خط قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری ظهر چهارشنبه در همایش رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی فارس گفت: امنیت و عدالت از مهمترین مؤلفه‌های تأثیر گذار در جامعه‌های رو به کمال است.

وی افزود: جامعه‌ای می‌تواند رو به کمال باشد که شاهد اجرای عدالت باشد و در چنین جامعه‌ای ظلم و ستم و تجاوز و تعدی از سوی عده‌ای نسبت به دیگران قابل قبول نیست.

وی گفت: در زیر چتر امنیت است که همه اصناف و اقشار می‌توانند پیش بروند و اگر امنیت نباشد رفاه، اقتصاد، آموزش و فرهنگ هم جایگاه اصلی خود را ندارد.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه برقراری امنیت و عدالت جز وظایف دستگاه قضائی کشور است ادامه داد: وظیفه کارکنان این دستگاه انجام رفتار عدالتمندانه و ترویج آن در جامعه است که همکاران قضائی می‌توانند با چگونگی صدور احکام، تصمیم‌ها و رفتار خود در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: مردم باید در جامعه عدالت را در نیش قلم قاضی ببیند و به این موضوع اعتماد داشته باشند که دستگاه قضائی برای برقراری امنیت و عدالت از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.

وی افزود: امروز با زحمات و تلاش‌های بسیار و بر اساس آمار و مشاهدات ضریب امنیت در جامعه ما قابل قبول است، اما اگر بعضی اوقات شاهد صحنه‌هایی ناگوار هستیم که برای جامعه اسلامی ما قابل قبول نیست.

دادستان کل کشور گفت: امنیت برای همه ما خط قرمز است و هرکس بخواهد به امنیت جامعه خدشه‌ای وارد کند از دم تیغ عدالت باید بگذرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: در کشور ما قانون ملاک عمل خواهد بود و اگر همه به قانون عمل کنند امنیت برقرار است، امنیت در جامعه بدون هزینه و به راحتی به دست نیامده است و باید قدر آن را دانست.

دادستان کل کشور گفت: یکی از تأکیدات ما بر رعایت حجاب در جامعه است و در این زمینه باید از لحاظ فرهنگی، تربیتی و آموزشی با همکاری دستگاه‌های فرهنگ ساز و خانواده‌ها اقدامات لازم به همراه نظارت مردمی انجام شود.

وی به موضوع جرایم خشن و اتفاقات اخیر در این زمینه هم اشاره کرد و گفت: وظیفه ما مراقبت و رصد شرایط است تا اگر فردی خواست در جامعه ناامنی ایجاد کند، با سرعت به دست عدالت سپرده و محاکمه شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: به افرادی که مرتکب جرایم خشن می‌شوند و امنیت مردم را به خطر می‌اندازند به هیچ وجه نباید رحم کرد و دستگاه قضائی وظیفه دارد در این موارد با قاطعیت برخورد کند.

وی از تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی به جرایم خشن خبر داد و افزود: مقرر شده است در صورت بروز چنین اتفاقاتی با قید فوریت تحقیقات کامل و خارج از نوبت انجام شود و در مدت یک ماه به نتیجه برسد.

دادستان کل کشور گفت: در صدور احکام برای افراد مرتکب جرایم خشن باید دقت شود که این احکام هم باز دارنده و هم برای دیگران عبرت آمیز باشد.

وی افزود: استفاده این افراد از مرخصی در مدت زمانی که در زندان هستند ممنوع است و اشد مجازات گریبان آن‌ها را خواهد گرفت.

حجت اسلام والمسلمین منتظری وظیفه دادستان‌ها را در سنگر پیشین دفاع از امنیت در جامعه بسیار سنگین دانست و ادامه داد: با تعامل و همکاری با دستگاه‌های نظامی و امنیتی و اطلاعاتی در این زمینه نتایج خوبی حاصل خواهد شد، اما فراموش نکنیم تقابل و تداخل در وظایف هم در این زمینه می‌تواند آسیب زا باشد.