به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آرین وزیر دفتری با اولین فیلمش «بی‌رویا» که با عنوان «بدون او» در سطح جهانی معرفی شده است، در جشنواره فیلم ونیز حضور دارد که در بخش افق‌های این جشنواره نمایش داده می‌شود.

او با جشنواره‌های بین‌المللی بیگانه نیست و در بخش استعدادهای درخشان برلیناله حضور داشته و فیلم‌های کوتاهش در بوسان، بروکسل و کن به نمایش درآمده‌اند.

وزیر دفتری در مصاحبه‌ای با ورایتی از آغاز کارش یاد کرد و گفت کارش را به عنوان یک فیلمساز خودآموخته شروع کرده و سال‌ها بعد وارد مدرسه فیلم شده است. وی از تجارب بین‌المللی به عنوان عاملی کمک کننده یاد کرد که موجب شده با فضای حرفه‌ای سطح جهانی و نحوه انتخاب و توزیع فیلم‌ها آشنا شود.

در «بدون او»، شخصیت اصلی فیلم زنی به نام رویا است که در آستانه مهاجرت با زنی جوان و مضطرب برخورد می‌کند که به نظر می‌رسد حافظه‌اش را از دست داده است. رویا او را وارد خانواده‌اش می‌کند و اندکی بعد متوجه می‌شود خانواده‌اش در آستانه فروپاشی است و این زن آمده تا جایگزین او شود.

کارگردان در این فیلم از یک تقاطع مبتکرانه از ویژگی‌های هیچکاکی در ترکیب با عناصری از سینمای برایان دی پالما بهره گرفته است که با کمی از مولفه‌های سینمای رئالیسم اجتماعی ایران - آنچه با گذر زمان به یک برند ایرانی بدل شده - ترکیب شده است.

وزیر دفتری در این مصاحبه گفته است ما فیلمسازان بزرگی داریم که در درام‌های رئالیستی اجتماعی تخصص دارند و مخاطب و بازار هم به آن عادت کرده‌اند، اما فیلمسازان جوانی هم هستند که به سبک‌های دیگر بیشتر علاقه دارند.

وی با اشاره به این که در دبیرستان با دوستان عاشق فیلمش بر فیلم‌های اسکورسیزی، پولانسکی، برگمان و فلینی متمرکز بوده اند، گفته است اکنون سعی دارد میراث سینمای ایران را با آن فیلم‌های غربی که با آنها بزرگ شده، درهم‌آمیزد.

این کارگردان عنوان کرد که برای ساختن «بدون او» به طور مشخص فیلم‌های «بچه رزماری»، «جاده مالهالند» و «پرسونا» را در ذهن داشت و «شاید وقتی دیگر» بهرام بیضایی نیز در نظرش بود.

«بی او» در روزها ۶ و ۷ سپتامبر (۱۵ و ۱۶ شهریور) ۵ نمایش در جشنواره ونیز دارد. نخستین نمایش این فیلم برای دست‌اندرکاران رسانه و فعالان سینما از ساعت ۱۴:۳۰ دیروز (۱۵ شهریور) به وقت محلی انجام شد و نخستین نمایش عمومی فیلم نیز در همین روز و از ساعت ۲۱ صورت گرفت.