دستگیری ۹ نفر از مدیران سابق و کارکنان شهرداری بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمدی منش اعلام کرد: در پی گزارش حراست شهرداری بندرعباس مبنی بر اختلاس، کلاهبرداری و تعدی به اموال دولتی در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، به دستور مقام قضایی عوامل پلیس امنیت اقتصادی استان نسبت به دستگیری ۷ نفر از کارکنان شهرداری و ۲ نفر از مدیران سابق سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس اقدام کردند.

احمدی منش خاطر نشان کرد: در روند تحقیقات قضایی مشخص شده است که متهمین از طریق ارتکاب جرایمی چون انعقاد قراردادهای صوری با بازیکنان تیم های فوتبال ساحلی و بسکتبال شهرداری بندرعباس، انتقال وجوه به حساب غیر، ترک تشریفات قانونی در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت ها و فروشگاه های خصوصی، اجاره تابلوهای تبلیغاتی تلویزیون شهری، ارائه فاکتورهای صوری و انجام تهاتر بدون مجوز، وجوه قابل ملاحظه ای را اختلاس کرده اند.

وی افزود: در خصوص متهمین دستگیر شده قرار تأمین کیفری صادر شده است و رسیدگی قضایی به منظور شناسایی ابعاد دیگر این پرونده و دستگیری سایر متهمان همچنان ادامه دارد که با تکمیل روند تحقیقات، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

دادستان مرکز هرمزگان در ادامه با بیان اینکه مبارزه بی امان دستگاه قضایی با مظاهر فساد با جدیت و قاطعیت ادامه می‌یابد، تصریح کرد: پرونده‌های مبارزه با فساد به صورت ویژه در دبیرخانه مدیریت پرونده‌های مهم دادگستری هرمزگان، تحت نظارت مدیریت ارشد قضایی استان قرار دارد و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌شوند.

وی با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در این خصوص، خاطر نشان کرد: فساد اقتصادی را به هیچ وجه برنمی تابیم و با اخلالگران این حوزه قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.