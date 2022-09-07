به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ارسال فیلم‌هایی که وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی منتهی به مرز مهران را نشان می‌داد خبرنگار مهر این موضوع را با رؤسای پلیس راهور در میان گذاشت.

سردار تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید صحت و سقم این فیلم‌ها گفت: تمامی محورهای منتهی به مرز مهران درگیر ترافیک هستند و حرکت به کندی در این معابر انجام می‌شود.

وی افزود: از شهروندان تقاضا می‌کنم برای خروج از کشور به سایر مرزها از جمله شلمچه مراجعه کنند تا هم سریع‌تر به مرز برسم به هم از بار ترافیکی جاده‌ها کاسته شود.