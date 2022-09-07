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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۲۳:۱۰

سردار حسینی به مهر خبر داد؛

ترافیک شدید در جاده‌های منتهی به مهران/ مردم به مرزهای دیگر بروند

ترافیک شدید در جاده‌های منتهی به مهران/ مردم به مرزهای دیگر بروند

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا از ترافیک بسیار سنگین در محورهای منتهی به مرز مهران خبر داد و گفت مردم به مرزهای دیگر از جمله شلمچه مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ارسال فیلم‌هایی که وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی منتهی به مرز مهران را نشان می‌داد خبرنگار مهر این موضوع را با رؤسای پلیس راهور در میان گذاشت.

سردار تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید صحت و سقم این فیلم‌ها گفت: تمامی محورهای منتهی به مرز مهران درگیر ترافیک هستند و حرکت به کندی در این معابر انجام می‌شود.

وی افزود: از شهروندان تقاضا می‌کنم برای خروج از کشور به سایر مرزها از جمله شلمچه مراجعه کنند تا هم سریع‌تر به مرز برسم به هم از بار ترافیکی جاده‌ها کاسته شود.

کد مطلب 5584631

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    نظرات

    • NL ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اینارو میگین که ما نریم مهران ولی ما میریییییممممم خرم خودتی

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