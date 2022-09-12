  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۴۰

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

۱۶ استان بدون فوتی کرونا/ ۱۰ استان فقط یک مرگ در شبانه روز گذشته

۱۶ استان بدون فوتی کرونا/ ۱۰ استان فقط یک مرگ در شبانه روز گذشته

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۸۷۷ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸۷۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۱۷۱ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۶۹۸ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۱ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۱۹۹ نفر رسید.

در شبانه روز گذشته ۱۶ استان کشور، بدون مرگ و میر بوده اند و ۱۰ استان نیز فقط یک مورد مرگ و میر بیماران کووید ۱۹ داشته اند.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۴۴۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۵۰۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۳ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۳۳۹ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر شهرستان در وضعیت قرمز نداریم و ۳۵ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۴۲ شهرستان در وضعیت زرد و ۷۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5587962
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه