۱۶ استان بدون فوتی کرونا/ ۱۰ استان فقط یک مرگ در شبانه روز گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸۷۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۱۷۱ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۶۹۸ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۱ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۱۹۹ نفر رسید.

در شبانه روز گذشته ۱۶ استان کشور، بدون مرگ و میر بوده اند و ۱۰ استان نیز فقط یک مورد مرگ و میر بیماران کووید ۱۹ داشته اند.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۴۴۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۵۰۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۳ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۳۳۹ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر شهرستان در وضعیت قرمز نداریم و ۳۵ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۴۲ شهرستان در وضعیت زرد و ۷۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.