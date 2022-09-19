بازار روغن موتور همچنان چشم انتظار تدبیر

به گزارش خبرنگار مهر، خرداد ماه سال جاری بود که با موافقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت محصولات روانکار موتوری (روغن موتور) افزایش یافت و مجوز افزایش ۲۵ درصدی قیمت به انجمن پالایشگاه‌داران روغن‌سازی کشور داده شد.

پس از صدور این مجوز، بازار روغن موتور با مشکلاتی در بخش عرضه مواجه شد؛ به گونه‌ای که طبق گفته فعالان بازار، روغن موتور به کمترین میزان ممکن در بازار عرضه می‌شد و به سبب همین کاهش عرضه و افزایش فشار تقاضا، این محصول با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب، به فروش می‌رسید.

آنطور که فعالان بازار و فروشندگان روغن موتور می‌گویند، تولیدکنندگان عامل اصلی کاهش روغن موتور در بازار بوده اند زیرا به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه از جمله لوبکات، از قیمت فعلی این محصول رضایت نداشته و با این شیوه، قصد نشان دادن نارضایتی خود را دارند.

مشابه این اتفاق سال گذشته نیز رخ داده بود؛ جایی که مجوز افزایش ۴۱ درصدی قیمت این محصول صادر شد اما تولیدکنندگان به دلیل نارضایتی از میزان افزایش قیمت، کاهش تولید و عرضه را در دستور کار خود قرار داده بودند.

وزارت صمت: افزایش تولید و عرضه مستقیم برای مهار تقاضا

در این بین با توجه به افزایش فشار تقاضا و به هم ریخته شدن بازار، پیگیری‌ها از وزارت صمت حکایت از آن دارد که افزایش تولید و توزیع مستقیم به خرده فروش‌ها از جمله برنامه‌ها برای کنترل بازار و به تعادل رساندن قیمت هاست چراکه تولیدکنندگان داخلی توانایی تأمین و تولید بیش از نیاز روغن موتور را دارند.

بر همین اساس از حدود دو هفته پیش اوضاع در استان تهران نسبتاً کنترل شده و قیمت‌ها تا حدودی ریزش کرده اند اما هنوز با قیمت‌های مصوب فاصله دارند، اما اخبار منتشر شده نشان می‌دهد که اوضاع در سایر استان‌ها هنوز قابل قبول نبوده و بازار به دلیل مقاومت برخی از توزیع کنندگان، هم از کمبود و هم از گرانی رنج می‌برد.

وزارت صمت نیز با تأیید وضعیت نابسامان سایر استان‌ها، اعلام کرده که با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای نظارتی به دنبال تشدید نظارت، بازرسی و رسیدگی است و با عرضه مستقیم روغن موتور، به دنبال ایجاد تعادل در بازار است.

به گزارش مهر، با توجه به اینکه سودجویان با عرضه روغن موتورهای تقلبی و فاقد استاندارد در بازار، به دنبال کسب منافع خود از وضعیت موجود هستند، به نظر می‌رسد وزارت صمت باید هر چه سریع‌تر نسبت به کنترل بازار این محصول در سراسر کشور اقدام کند زیرا روغن موتور تقلبی آسیب‌های جدی را به خودروها وارد می‌کند.