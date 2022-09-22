حضور هیات تجاری روسی در ایران/ واردات طلای خام معاف از مالیات شد

به گزارش خبرنگار مهر، رفع اختلالات ارسال پیامک طرح رجیستری موبایل، نهایی شدن تجارت آزاد با اوراسیا تا آذر ماه، معافیت واردات طلا، پلاتین و نقره خام از مالیات و عوارض، خروج ۴۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور در ۵ سال، کم شدن انحصار در تولید خودرو تا ۱۴۰۴، راه اندازی سامانه شفاف سازی پرداخت تسهیلات و حضور هیأت تجاری روسی در ایران از جمله اخبار مهم این هفته حوزه صنعت، معدن و تجارت بود.

رفع اختلالات ارسال پیامک طرح رجیستری موبایل

حمید محله‌ای مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت گفت: اختلالات چند روز اخیر در ارسال پیامک‌های رجیستری رفع شده است و اپراتورها نگران پرداخت هزینه‌های خود نباشند.

تجارت آزاد با اوراسیا آذرماه نهایی می‌شود

علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: رئیس جمهور تاکید بر توسعه تجارت آزاد دارد، ما تجربه خوبی را در حوزه اوراسیا داشتیم. ۸۰ درصد اقدامات به نتیجه رسیده، آذرماه بحث کارشناسی را نهایی خواهیم کرد و مورد امضا قرار می‌گیرد و برای تصویب به مجالس می‌رود. این اولین تجربه تجارت آزاد ما خواهد بود، کشورهای اوراسیا که اکثراً عضو سازمان شانگهای هستند و رئیس جمهور پیشنهاد دادند که بحث تجارت آزاد را در حوزه شانگهای نیز دنبال کنیم.

تمدید مهلت عدم اعمال محدودیت‌های تجاری تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱

بر اساس مصوبه کمیته اقدام ارزی، مهلت عدم اعمال محدودیت‌های تجاری تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد. (جزئیات بیشتر)

واردات طلا، پلاتین و نقره خام معاف از مالیات و عوارض شد

داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد که با توجه به مصوبه اخیر مراجع قانونی، واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از طریق مبادی رسمی گمرکی کشور مجاز بوده و از پرداخت عوارض گمرکی و هر گونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده معاف است و از نظر منشأ ارز مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

اعتبار این مصوبه از تاریخ ابلاغ یعنی ۲ شهریور ماه سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ است.

خروج ۴۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور در ۵ سال

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در سال‌های گذشته کاهش شدیدی یافته است و فقط خروج سرمایه طبق اعلام بانک مرکزی در ۵ ساله ۴۵ میلیارد دلار یعنی سالانه بیش از ۹ میلیارد دلار بوده است. البته با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد ما غیرشفاف است بنابراین یقیناً رقم خروج سرمایه بیش از ۹ میلیارد دلار در سال است.

سامانه شفاف سازی پرداخت تسهیلات راه اندازی می‌شود

سید مهدی نیازی معاون وزیر صمت گفت: در هیئت وزیران مصوب شد که پرداخت تسهیلات به بخش تولید شفاف شود و بانک مرکزی موظف است سامانه‌های مبتنی بر پرداخت تسهیلات را راه اندازی کند.

انحصار تولید خودرو تا ۱۴۰۴ کم می‌شود

سید رضا فاطمی امین وزیر صمت گفت: طبق برنامه‌های تدوین شده، تا سال ۱۴۰۴ تیراژ تولید باید به ۳ میلیون دستگاه برسد و از طرفی با توجه به اینکه تولید منحصر به دو شرکت شده است، تا ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد تولید خودرو توسط خودروسازان دیگری غیر از این دو شرکت بزرگ انجام خواهد شد. در صورت تحقق این برنامه، از تمرکز تولید نیز کاسته می‌شود و خودروسازان دیگر هم در این عرصه نقش فعال‌تری پیدا می‌کنند.

آمار مرکز آمار از رشد منفی معدن اشتباه است

سید رضا محتشمی پور معاون وزیر صمت با بیان اینکه در سال گذشته در مجموع رشد در بخش معدن اتفاق افتاده است، اعلام رشد منفی در بخش معدن را ناشی از خطای در نمونه‌گیری آماری عنوان کرد.

حضور هیأت تجاری روسی در ایران

امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت گفت: ۶۵ شرکت روسی در قالب هیأت ۱۰۰ نفره مذاکرات خود را از ۲۸ شهریور ماه در تهران به مدت سه روز آغاز می‌کنند. در این مدت فعالان اقتصادی کشورمان در مجموع ۷۵۰ جلسه تجاری با نمایندگان شرکتهای روسی برگزار می‌شود.