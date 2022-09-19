به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی که با هدف تأمین منافع ملت ایران و تلاش برای تحقق «نظم عادلانه بین‌المللی از طریق چندجانبه گرایی اقتصادی» تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد، در این سفر علاوه بر سخنرانی در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با تعدادی از سران کشورهای شرکت کننده در این نشست نیز دیدار و گفتگو می‌کند.

ملاقات با سران برخی کشورها از جمله کشورهای اروپایی در این سفر پیش بینی شده است.

سخنرانی در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد «یونسک»، شرکت در نشست ادیان، گفتگو با ایرانیان مقیم آمریکا و حضور در جمع اصحاب رسانه از برنامه‌های رئیس جمهور در این سفر اعلام شده است.

همچنین قرار است در پایان سفر رئیس جمهور به نیویورک، وی در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی به سوالات آن‌ها پاسخ دهد.

حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، علی باقری معاون سیاسی وزیر امورخارجه و رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات لغو تحریم‌ها، غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور، محمد جمشیدی معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور و وحید جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رئیس جمهور را در این سفر همراهی می‌کنند.