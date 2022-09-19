تخریب منزل ۳ خانواده فلسطینی در اریحا/مدیر مسجدالاقصی بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، نظامیان صهیونیست امروز دوشنبه به روستای الرشایده در شمال غرب اریحا یورش برده و اقدام به تخریب خانه‌های فلسطینیان کردند.

حسن ملیحات مسئول سازمان بیدر که در زمینه دفاع از حقوق بادیه‌نشینان فلسطینی فعالیت دارد، تاکید کرد که صهیونیست‌ها پس از یورش به این روستا، خانه سه شهروند فلسطینی را تخریب کردند.

وی عنوان کرد که تخریب این خانه‌ها در راستای اجرای سیاست‌های تبعیض نژادی و به منظور مصادره اراضی این منطقه برای توسعه شهرک‌سازی برای یهودیان انجام می‌گیرد.

در تحولی دیگر، وبگاه شهاب نیوز گزارش داد که شیخ عمر الکسوانی مدیر مسجدالاقصی امروز دوشنبه در شهرک طور در قدس اشغالی از سوی نظامیان صهیونیست بازداشت شده است.

بنابر این گزارش، نظامیان صهیونیست صبح امروز به منزل شیخ عمر الکسوانی یورش برده و ضمن بازداشت وی، برخی از اسناد و وسایل شخصی وی را نیز مصادره کردند.