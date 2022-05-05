شهرک نشینان صهیونیست در اجرای نقشه های خود شکست خوردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ «عکرمه صبری» خطیب مسجد الاقصی در واکنش به یورش صبح امروز نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست گفت: شهرک نشینان صهیونیست نتوانستند نقشههای خود را در مسجد الاقصی اجرا کنند و ترس و وحشت آنها و نظامیان اشغالگر آشکار است.
شیخ «عمر الکسوانی» مدیر مسجد الاقصی هم در واکنش به این تحولات گفت: تعرض شهرکنشینان اشغالگر به مسجد الاقصی هرگز نمیتواند وضعیت حاکم بر این مسجد مبارک را تغییر دهد.
وی افزود: از صبح امروز پنج شنبه تا کنون پنج مجموعه از شهرک نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی یورش بردهاند. ما از همه ملت فلسطین میخواهیم برای دفاع از مسجد الاقصی به سوی آن عزیمت کنند زیرا فقط اعتکاف در داخل مسجد و نگهبانی از آن میتواند طرحها و توطئههای رژیم اشغالگر را خنثی کند.
شیخ الکسوانی تصریح کرد: آنچه در مسجد الاقصی جریان دارد، تبادل نقش بین شهرک نشینان صهیونیست افراطی و رژیم اشغالگر است.
این اظهارات در حالی است که نظامیان صهیونیست به سمت فلسطینیان در داخل مصلای قبلی گلولههای پلاستیکی و گاز اشکآور شلیک کرده و گروهی از اعتکاف کنندگان را با باتوم مورد حمله قرار دادند. نظامیان رژیم صهیونیستی اجازه ورود فلسطینیان به مسجد الاقصی را نمیدهند و درهای مسجد را به روی آنان بستهاند.
منابع فلسطینی همچنین گزارش دادند نظامیان اشغالگر صهیونیست دروازه مصلای «القبلی» در داخل مسجد الاقصی را شکستند و آماده حمله نمازگزاران فلسطینی شدند. دهها نمازگزار و اعتکاف کننده در داخل این مصلی حضور دارند. دهها نیروی گارد رژیم صهیونیستی در بخش قدیمی قدس مقابل درهای مسجد الاقصی برای جلوگیری از ورود فلسطینیان به این مسجد مستقر هستند.
برخی منابع نیز از حضور شهرکنشینان صهیونیست با پرچم رژیم جعلی صهیونیستی در داخل قبله نخست مسلمانان خبر دادند و اعلام کردند که در حمله وحشیانه صهیونیستها به مسجد الاقصی تا کنون ۱۲ فلسطینی زخمی شدند.
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