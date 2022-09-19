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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۱۹

آوارگی و بی خانمانی ادامه دارد؛

تصاویری از تخریب منازل سه خانواده فلسطینی در منطقه اریحا

تصاویری از تخریب منازل سه خانواده فلسطینی در منطقه اریحا

نظامیان صهیونیست صبح امروز با یورش به منطقه اریحا در نوار مرزی شرق کرانه باختری، منزل سه خانواده فلسطینی را ویران و آنها را بی خانمان و آواره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، نظامیان صهیونیست صبح امروز با یورش به منطقه اریحا در نوار مرزی شرق کرانه باختری، منزل سه خانواده فلسطینی را ویران و آنها را بی خانمان و آواره کردند.

نظامیان صهیونیست امروز دوشنبه به روستای الرشایده در شمال غرب اریحا یورش برده و اقدام به تخریب خانه‌های فلسطینیان کردند.

حسن ملیحات مسئول سازمان بیدر که در زمینه دفاع از حقوق بادیه‌نشینان فلسطینی فعالیت دارد، تاکید کرد که صهیونیست‌ها پس از یورش به این روستا، خانه سه شهروند فلسطینی را تخریب کردند.

وی عنوان کرد که تخریب این خانه‌ها در راستای اجرای سیاست‌های تبعیض نژادی و به منظور مصادره اراضی این منطقه برای توسعه شهرک‌سازی برای یهودیان انجام می‌گیرد.

در ادامه تصاویر ویرانی‌های به جا مانده از این یورش وحشیانه نظامیان صهیونیست را مشاهده می‌کنید:

تصاویری از تخریب منازل سه خانواده فلسطینی در منطقه اریحا

تصاویری از تخریب منازل سه خانواده فلسطینی در منطقه اریحا

تصاویری از تخریب منازل سه خانواده فلسطینی در منطقه اریحا

تصاویری از تخریب منازل سه خانواده فلسطینی در منطقه اریحا

کد مطلب 5593316

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