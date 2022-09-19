بررسی افزایش قیمت بلیت هواپیما، بعد از پروازهای اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر و در پی بروز مشکلاتی که برای ناوگان هوانوردی برخی ایرلاین‌ها در پروازهای اربعین ایجاد شد، سطح نسبتاً بالای نارضایتی زائران از خدمات صنعت هوانوردی خصوص شرکت‌های هواپیمایی ایجاد کرد.

تأخیر حدوداً یک شبانه روزی یکی از ایرلاین‌ها در پرواز بازگشت زائران از نجف به تهران و نبود ناوگان جایگزین، سبب شد تا برخی گلایه مندی ها در فرودگاه نجف و اعتراض به نبود خدمات بهینه از سوی شرکت‌های هواپیمایی شکل بگیرد.

همچنین در حالی که برخی مسئولان سازمان هواپیمایی از اعزام ۵ فروند هواپیمای جایگزین از سایر شرکت‌های هواپیمایی برای بازگرداندن زائران ایرانی از نجف طی روز گذشته خبر می‌دادند، اما برخی مسافران و زائران از نرسیدن تعدادی از این هواپیماها خبر می‌دهند.

لغو پرواز به دلیل کمبود ناوگان

روز گذشته نیز هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) در اطلاعیه‌ای از لغو یکی پروازهای داخلی به دلیل نبود ناوگان خبر داد.

این در حالی بود که سرپرست ایران ایر در نشست خبری هفته گذشته به مناسبت پروازهای اربعین، اعلام کرد هیچیک از پروازهای داخلی برای انجام پروازهای اربعین تعطیل یا متوقف نمی‌شوند.

وی افزود: ناوگانی که برای پروازهای اربعین ایران ایر در نظر گرفته شده، با ناوگانی که پروازهای اربعین را برگزار می‌کند، متفاوت است. هر چند که مشخص نیست لغو یک پرواز داخلی به دلیل نبود ناوگان، به خاطر انتقال هواپیمای مورد نظر به پروازهای اربعین بوده یا خیر.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی: درخواست افزایش سقف قیمت بلیت پروازهای داخلی ارائه شد

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات نرخ گذاری دستوری برای بلیت پروازهای داخلی اظهار کرد: بسیاری از مشکلاتی که شرکت‌های هواپیمایی در بخش کمبود ناوگان دارند، به دلیل نرخ گذاری دستوری بلیت پروازهای داخلی است که نمی‌توانند با درآمدهایی که کسب می‌کنند، اقدام به تعمیر یا نوسازی ناوگان کنند.

وی با اشاره به بالا بودن نرخ خدمات سی آی پی فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: چگونه وزارت راه ایرلاین‌ها را ملزم به رعایت سقف قیمتی تعیین شده بلیت می‌کند اما نمی‌تواند برای خدمات سی آی پی فرودگاه حضرت امام سقف نرخ تعیین کند؟

اسعدی سامانی یادآور شد: در حال حاضر سی آی پی فرودگاه امام خمینی از هر مسافر برای یک لِگ پروازی (پرواز رفت یا برگشت به تنهایی) جهت خدماتی که برای عبور از ترمینال خدمات ویژه اخذ می‌کند، ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان و برای مجموع دو پرواز رفت و برگشت به ازای هر مسافر بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. ای خدمات در صورتی که مسافر نیاز به ویلچر داشته باشد، به نفری ۶ میلیون تومان می‌رسد.

نرخ‌های جدید خدمات سی آی پی فرودگاه‌های امام و مهرآباد اعلام شد

وی خاطرنشان کرد: در سی آی پی فرودگاه مهرآباد نیز ۱.۲ میلیون تومان از هر مسافر برای یک پرواز رفت و برگشت و از مسافران خارجی، ۴۷ دلار اخذ می‌شود.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به این نرخ‌های بالای ترمینال‌های خدمات ویژه فرودگاه‌های امام خمینی و مهرآباد گفت: این نرخ‌های ترمینال سی آی پی در حالی است که وزارت راه اجازه افزایش قیمت بلیت را نمی‌دهد.

وی با اشاره به ارائه درخواست افزایش سقف قیمت بلیت از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی به سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: قرار شد تا بررسی این درخواست به بعد از پروازهای اربعین منتقل شود.