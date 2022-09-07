پروازهای چارتری نجف در ایام اربعین متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین حمزه‌ای مدیرعامل یکی از شرکت‌های هواپیمایی در نشست خبری درباره وضعیت پروازهای اربعین گفت: این شرکت ۱۰ فروند هواپیمای فعال دارد که شامل یک فروند ایرباس ۳۰۰-۶۰۰، ۳ فروند ایرباس ۳۲۰، ۴ فروند آرجی و ۲ فروند فوکر ۱۰۰، دو فروند هواپیمای دیگر نیز طی ماه‌های آینده وارد ناوگان خواهد شد.

وی افزود: پس از تاکید رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ارزان و آسان بودن سفرهای اربعین این شرکت هواپیمایی از همان ابتدا با نرخ مصوب رفت و برگشت ۶ میلیون تومان موافقت کرد چون نگاه ما به پروازهای اربعین درآمدزایی نبود بلکه خدمت حداکثری به زائران امام حسین بود.

حمزه‌ای گفت: فروش بلیت‌های نجف از آژانس‌ها و همچنین پرواز چارتری در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ شهریور حذف شد و فروش اینترنتی و حضوری را برای پروازهای اربعین آغاز کردیم.

عضو انجمن شرکت‌های هواپیمایی ادامه داد: تاکنون ۱۲ هزار و ۵۰۰ بلیت اربعین به فروش رفته که حدود ۷ هزار بلیت اینترنتی فروخته شد. پیش بینی می‌کنیم ۱۵ تا ۱۸ هزار زائر را در این ایام جابجا کنیم.

این مقام مسئول در صنعت هوانوردی با بیان اینکه پروازهای تهران – نجف از ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی انجام می‌شود یادآور می‌شود. ۲ فروند از ایرباس‌های این ایرلاین در ترمینال سلام فرودگاه امام مستقر شده و از سیکل پروازهای خارجی حذف شد تا صرفاً به پروازهای نجف اختصاص یابد. همچنین تعدادی از مقاصد گردشگری خارجی را در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ شهریور متوقف کردیم.

حمزه‌ای با بیان اینکه روزانه ۴ تا ۵ پرواز از طرف این شرکت هواپیمایی به نجف در این دو هفته انجام می‌شود گفت: این شرکت هواپیمایی کمترین تأخیر پروازی را داشته که متوسط آن کمتر از یک ساعت است.

وی نرخ مصوب پروازهای رفت و برگشت به نجف در ایام اربعین با قیمت ۶ میلیون تومان را نرخ سر به سر دانست و گفت: با این نرخ نه سود می‌کنیم و نه متضرر می‌شویم ولی بخش اعظم آن به خدمات فرودگاهی نجف که از گران‌ترین فرودگاه‌های دنیا است اختصاص می‌یابد.

عضو انجمن شرکت‌های هواپیمایی تاکید کرد: این شرکت هواپیمایی بدهی به فرودگاه نجف ندارد.

وی با بیان اینکه پروازهای داخلی این شرکت هواپیمایی همگی سیستمی بوده و پرواز چارتری از پروازهای داخلی حذف شده افزود: این ایرلاین جزو شرکت‌های سودده بوده و میزان سود آن در صورت‌های مالی شرکت گزارش شده است.