به گزارش خبرگزاری مهر، در جدیدترین شماره فصلنامه رسانه-فرهنگ که با موضوع بازی‌های دیجیتالی منتشر شده، کتاب روندهای نوظهور در بازی‌های دیجیتال از انتشارات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی مسئله پژوهش‌های حوزه بازی و تحلیل وضعیت کنونی و آینده آن، بررسی چرایی و چگونگی رتبه‌بندی بازی‌ها، لزوم همگامی پژوهش‌های حوزه بازی با تولید، نگاهی به چیستی گیمیفیکشن (بازی‌وارسازی) و کاربردهای آن، همه‌گیری کرونا و نقش بازی‌های جدی در مبارزه با شبه‌علم، استریمینگ: تبدیل تجربه شخصی بازیکنان به سرگرمی عمومی، مروری بر خوانش بازیکنان بازی‌های رایانه‌ای داستانی، باغ مخفی گیمرهای معلول و من گیمر (تجربه‌نگاری بازی) از جمله موضوعاتی هستند که در قالب گفتگو و مقاله در این فصلنامه به آنها پرداخته شده است.

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات فایل الکترونیکی این شماره از فصلنامه رسانه-فرهنگ خود را برای مطالعه در دسترس علاقه‌مندان به حوزه بازی‌های دیجیتال قرار داده و از اینجا قابل دریافت است.