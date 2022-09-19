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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۲۳:۲۴

رئیسی پس از ورود به نیویورک:

سازمان ملل نباید سازمان دولت‌های قدرتمند باشد

سازمان ملل نباید سازمان دولت‌های قدرتمند باشد

رئیس‌جمهور گفت: سازمان ملل باید برای ملت‌ها و نه سازمانی برای دولت‌های قدرتمند باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدابراهیم رئیسی ظهر امروز دوشنبه به وقت محلی به منظور شرکت در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد.

وی در گفتگو با خبرنگاران این سفر را فرصتی برای تبیین دیدگاه‌ها و نظرات جمهوری اسلامی ایران دانست و تاکید کرد: سازمان ملل متحد باید سازمان ملل باشد نه سازمان دول قدرتمند.

رئیس جمهور حضور در سازمان ملل را بستر مناسبی برای بحث و گفتگو درباره مشکلات امروز جهان و یافتن راهکارهای جمعی برای رفع آنها دانست.

آیت الله رئیسی تحریم را حربه قدرت‌های بزرگ برای فشار به ملت‌ها برشمرد و گفت: تحریم‌ها به ضرر ملت‌ها هستند و با صلح، آرامش و امنیت در تضاد است.

دکتر رئیسی تحریم، تروریسم و جنگ را از جلوه‌های یکجانبه گرایی معرفی و تصریح کرد: نتیجه یکجانبه‌گرایی، رنج جوامع بشری است.

کد مطلب 5593555

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