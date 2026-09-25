رئیس جمهور صدای مظلومیت ملت ایران را به گوش جهانیان رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید رحیم توکل، در پیامی خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، از سخنرانی وی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدردانی کرد.
در بخشی از این پیام آمده است: نمایش تصاویر شهدای والامقام، بهویژه رهبر شهید انقلاب و کودکان مظلوم میناب، در پشت تریبون سازمان ملل متحد، نشانه شجاعت و پایبندی به حقیقت بود.
آیت الله توکل در ادامه با اشاره به مواضع رئیسجمهور در این نشست، آورده است: جنابعالی با لحنی قاطع، چهره جنایتآمیز آمریکا و صهیونیسم بینالملل را برای جهانیان آشکار ساختید و صدای مظلومیت و اقتدار ملت ایران و کودکان بیگناه را به گوش سران کشورها رساندید.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری این اقدام را بیانگر عزم جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق ملت و افشای ماهیت قدرتهای سلطهگر دانست و از موضعگیری رئیسجمهور در این نشست قدردانی کرد.
وی در پایان برای رئیسجمهور عزت و توفیق روزافزون در خدمت به ملت ایران و آرمانهای انقلاب اسلامی مسئلت و ابراز امیدواری کرد این خطمشی در موضعگیریهای آینده نیز با گستردگی بیشتری دنبال شود.
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