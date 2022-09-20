احمد دانایینیا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کاشان در طول تاریخ مهد مفاخر و مشاهیر برجستهای بوده است، اظهار داشت: برخی از این مفاخر حتی در مقیاس جهانی هم افتخار آفرین و شهرتی جهانی داشتهاند.
وی با بیان اینکه در این بین افراد تأثیرگذاری هم در این منطقه بودهاند که کمتر به آنها پرداخته شده است، ابراز داشت: این افراد منشأ خیرهای فراوان برای مردم منطقه کاشان بودهاند که باید بیشتر برای مردم شناسانده شوند.
معاون میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به اینکه یکی از این افراد تأثیرگذار و در عین حال کمتر شناخته شده برای مردم عبدالرزاق خان کاشی بوده است، تصریح کرد: این فرد حاکم کاشان در دوران زند و قاجار بوده است که خدمات ماندگاری به مردم داشته است.
وی با اشاره به همایش نکوداشت این شخصیت برجسته کاشان در روز سه شنبه ۲۹ شهریورماه خاطرنشان کرد: این همایش ساعت ۲۰ در کوچه مسجد آقابزرگ کاشان در یک هتل سنتی برگزار میشود.
احمدی نیا تصریح کرد: مهمترین محورهای برگزاری این همایش بررسی ابعاد مختلف شخصیتی عبدالرزاق خان کاشی، بررسی ویژگیهای خانه عبدالرزاق و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در این ارتباط است.
وی تاکید کرد: امیدواریم با برگزاری این همایش بتوانیم علاوه بر شناساندن یک چهره مهم در تاریخ کاشان به مردم و علاقمندان به میراث ماندگار این سرزمین، فرصتی مهیا و زمینهای برای جذب سرمایه گذار در حوزههای مختلف میراث فرهنگی و گردشگری کاشان فراهم شود.
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