هوای اصفهان ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سامانه برخط کنترل کیفیت هوا سازمان محیط‌زیست، هوای کلانشهر اصفهان هم اکنون در ایستگاه پایش خیابان‌های استانداری و کاوه با شاخص ۱۱۱، انقلاب با شاخص ۱۰۶، پروین با شاخص ۱۰۵ و رهنان با شاخص ۱۰۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.



هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان‌های احمدآباد با میانگین ۸۳، رودکی با شاخص ۱۰۰ و میرزا طاهر با شاخص ۹۱ در وضعیت زرد و قابل قبول است.



کماکان هشت ایستگاه در خیابان‌های فرشادی، فیض، باهنر، جِی، باغ غدیر، دانشگاه اصفهان، ورزشگاه میثاق و بزرگراه خرازی قطع است.



امروز ایستگاه‌های پایش هوای شهر شاهین شهر، سگزی، مبارکه، منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان قطع است.



شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.