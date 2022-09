محمودپور به فینال C و جاور به فینال D رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه پنجمین روز از مسابقات قایقرانی روئینگ قهرمانی جهان در کشور چک، نمایندگان کشورمان در دو فینال Cو D به مصاف رقبای خود رفتند.

در نیمه نهایی C و D رویینگ یک نفره سبک وزن مردان، امیرحسین با زمان ۷ دقیقه و ۲۳ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه در گروه خود اول شد و به فینال C راه یافت. قایق های نروژ و اتریش به ترتیب دوم و سوم شدند. سه قایق اول به فینال C رفتند.

در نیمه نهایی C و D رویینگ یک نفره سنگین وزن زنان، مهسا جاور در گروه خود چهارم شد. او زمان ۸ دقیقه و ۱۰ ثانیه و ۸۶ صدم ثانیه را ثبت کرد و به فینال D رفت.

قایق‌های ایرلند، ژاپن و کانادا به ترتیب اول تا سوم شدند و به فینال C صعود کردند.

پیش از این ظهر امروز، نازنین ملایی در رویینگ سبک وزن زنان به فینال B صعود کرده بود.

رقابت نمایندگان ایران در مرحله فینال فردا جمعه اول مهرماه برگزار خواهد شد.