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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۸:۱۸

روئینگ قهرمانی جهان- چک

محمودپور به فینال C و جاور به فینال D رسیدند

محمودپور به فینال C و جاور به فینال D رسیدند

در پایان پنجمین روز از مسابقات روئینگ قهرمانی جهان دو پاروزن دیگر ایران به فینال CوD راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه پنجمین روز از مسابقات قایقرانی روئینگ قهرمانی جهان در کشور چک، نمایندگان کشورمان در دو فینال Cو D به مصاف رقبای خود رفتند.

در نیمه نهایی C و D رویینگ یک نفره سبک وزن مردان، امیرحسین با زمان ۷ دقیقه و ۲۳ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه در گروه خود اول شد و به فینال C راه یافت. قایق های نروژ و اتریش به ترتیب دوم و سوم شدند. سه قایق اول به فینال C رفتند.

در نیمه نهایی C و D رویینگ یک نفره سنگین وزن زنان، مهسا جاور در گروه خود چهارم شد. او زمان ۸ دقیقه و ۱۰ ثانیه و ۸۶ صدم ثانیه را ثبت کرد و به فینال D رفت.

قایق‌های ایرلند، ژاپن و کانادا به ترتیب اول تا سوم شدند و به فینال C صعود کردند.

پیش از این ظهر امروز، نازنین ملایی در رویینگ سبک وزن زنان به فینال B صعود کرده بود.

رقابت نمایندگان ایران در مرحله فینال فردا جمعه اول مهرماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5595604

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