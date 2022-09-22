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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۵۲

روئینگ قهرمانی جهان - چک

ملایی به فینال B مسابقات قهرمانی جهان راه یافت

ملایی به فینال B مسابقات قهرمانی جهان راه یافت

نازنین ملایی پاروزن ملی پوش ایران راهی فینال B مسابقات روئینگ قهرمانی سبک وزن زنان جهان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات روئینگ قهرمانی جهان چند روزی است در راچیچ چک آغاز شده و تیم ایران با سه نماینده در این رویداد حاضر است. امروز پنجشنبه ۳۱ شهریورماه و در پنجمین روز از این دیدارها، مرحله نیمه نهایی رویینگ یک نفره سبک وزن زنان برگزار شد.

ملایی کهخ پیش از این با صعود به مرحله نیمه نهایی A و B تاریخ‌سازی کرده بود امروز در این مرحله به مصاف رقبای خود رفت. نازنین ملایی در مرحله نیمه نهایی در گروه خود پنجم شد و به فینال B قهرمانی جهان صعود کرد. ملایی زمان ۷ دقیقه و ۵۶ ثانیه و ۲۷ صدم ثانیه را ثبت کرد. در این ماده قایق‌های رومانی، هلند و آفریقای جنوبی به ترتیب اول تا سوم شدند و به فینال A صعود کردند.

در ادامه مسابقات عصر امروز امیرحسین محمودپور و مهسا جاور در نیمه نهایی C و D به رقابت می‌پردازند.

کد مطلب 5595475

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