به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی عظیم مردم زنجان در اعتراض به آشوب‌ها و هتک حرمت‌های اخیر با حضور اقشار مختلف مردم، نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان، استاندار و سایر مسئولان استانی به صورت خودجوش از مزار شهدای پایین شهر زنجان به سمت میدان انقلاب برگزار شد.

در این راهپیمایی عظیم شرکت کنندگان با محکوم کردن اقدامات آشوبگران فریاد الله اکبر سردادند.

«ما ملت ایراینم کنار هم می مانیم» «چادر مادر ما ضامن غیرت ما»، «مرگ بر منافق، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل، مرگ بر فتنه‌گر» شعار مردم زنجان در راهپیمایی محکومیت فتنه گران بود.