امامی: مردم با حضور خود در میدان توطئه های دشمنان را خنثی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سحر امامی شامگاه سه‌شنبه در جمع مردم رشت در میدان شهدای ذهاب اظهار کرد: مردم باغیرت گیلان همانند جای جای کشور با حضورشان معنای ایستادگی را به تمام دنیا نشان دادند.

وی گفت: مردم غیور گیلان که در شعارهایتان می‌گویید که از جان خود گذشتید، هشتاد و اندی شب است که در میدان و خیابان با اهتزاز پرچم مزین به الله به تمام دنیا غیرت خویش را نشان دادید.

فعال رسانه‌ای تصریح کرد: ما شهادت رهبرمان را فراموش نکرده‌ایم و تا صبح ظفر و پیروزی در میدان با مشت‌های گره کرده فریاد می‌زنیم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل.

امامی افزود: اینجا از گیلان، دیار میرزا کوچک خان، دیار غیرت و همت با فریادهای بلندتر به رسم عهد همیشگی فریاد می‌زنیم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل.

وی گفت: شما مردم با حضور در میادین، توطئه دشمن را خنثی و نقش بر آب کردید و حالا تمام دنیا باید درس مردم شناسی را از شما بیاموزند که هرجا گفتیم غیرت، هرجا گفتیم شجاعت یعنی مردان و زنان باغیرت ایرانی.

فعال رسانه‌ای اضافه کرد: این حضور بانوان در کنار مردان تا صبح پیروزی بر اساس تمام وظایف مادری، همسری و دختری در میدان ادامه خواهد داشت.

امامی تصریح کرد: این ملت صبور به بلندای سهند و سبلان مقاومت می‌کنند و تمام حامیان جریان زن، زندگی و آزادی صدای ما را بشنوید که می‌گوییم؛ هم مادریم هم همسریم هم دختر، هم جانفدای کشور.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اینجا سرزمین خوبان است که برای نقش بر آب کردن نقشه دشمن قول می‌دهیم که این طنین نوای الله اکبر در میدان ادامه‌دار باشد تا دست اجنبی از این دیار خوبان، دیار ایثار و شهادت دور بماند.