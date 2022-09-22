لازمه برقراری صلح و آرامش در دنیا کنار گذاشتن رویکردهای نژادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در دیدار الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان که در محل اقامت رئیس‌جمهور کشورمان در نیویورک انجام شد، بر افزایش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور تاکید کرد.

در این دیدار، رئیس‌جمهور صربستان نیز با تشکر از رئیس جمهور کشورمان بابت موافقت با این ملاقات، صربستان را کشوری مستقل و منحصر بفرد در اروپا خواند که از سیاست‌های غرب تبعیت نمی‌کند.

رئیس‌جمهور صربستان، حفظ صلح و آرامش در منطقه بالکان را از سیاست‌های کشورش عنوان کرد و گفت: ما به دنبال توسعه و گسترش روابط با ایران در همه عرصه‌های سیاسی و اقتصادی هستیم.