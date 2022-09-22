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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۲۱:۰۵

رئیسی در دیدار رئیس جمهور صربستان:

لازمه برقراری صلح و آرامش در دنیا کنار گذاشتن رویکردهای نژادی است

لازمه برقراری صلح و آرامش در دنیا کنار گذاشتن رویکردهای نژادی است

رئیس جمهور در دیدار رئیس‌جمهور صربستان گفت: لازمه برقراری صلح و آرامش در دنیا کنار گذاشتن رویکردهای نژادی و فرقه‌ای است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در دیدار الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان که در محل اقامت رئیس‌جمهور کشورمان در نیویورک انجام شد، بر افزایش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور تاکید کرد.

در این دیدار، رئیس‌جمهور صربستان نیز با تشکر از رئیس جمهور کشورمان بابت موافقت با این ملاقات، صربستان را کشوری مستقل و منحصر بفرد در اروپا خواند که از سیاست‌های غرب تبعیت نمی‌کند.

رئیس‌جمهور صربستان، حفظ صلح و آرامش در منطقه بالکان را از سیاست‌های کشورش عنوان کرد و گفت: ما به دنبال توسعه و گسترش روابط با ایران در همه عرصه‌های سیاسی و اقتصادی هستیم.

کد مطلب 5595645

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