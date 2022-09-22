گره توافق باید به دست کسی باز شود که آن گره را زده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عصر چهارشنبه در ادامه برنامه‌های سومین روز از سفر به نیویورک، در نشستی با جمعی از متخصصان و کارشناسان سیاست خارجی آمریکا به سوالات آنان پاسخ گفت.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ایران تمایل به توافق در مذاکرات هسته‌ای دارد یا نه؟ گفت: جمهوری اسلامی ایران از توافق موجود خارج نشده است و به همه تعهدات خود در این توافق نیز عمل کرده است. این آمریکا بود که از این توافق خارج شد و کشورهای اروپایی بودند که به تعهدات خود عمل نکردند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه از ابتدا اعلام کردیم که موافق مذاکره با هدف رسیدن به نتیجه و توافق عادلانه و منطقی هستیم نه مذاکره برای مذاکره، افزود: آنچه با آن مواجه هستیم احتمال خروج یکی از کشورهای طرف مذاکره از توافق نیست، بلکه رخدادی است که تجربه شده و امروز جمهوری اسلامی به درستی به دنبال آن است که تضامینی اعتمادآور و اطمینان‌بخش از عدم تکرار این تجربه به دست بیاورد. این گره باید به دست همان کسی باز شود که گره را زده است.

رئیسی با اشاره به اینکه هیچ کسی خواسته‌های ایران را غیرمنطقی توصیف نکرده است، گفت: نکته بعدی این است که مسائل پادمانی تا چه زمانی قرار است به عنوان یک اهرم فشار علیه ایران مورد سو استفاده قرار گیرد؟ تا به حال چند پرونده در این زمینه گشوده شده و هر بار اعلام شده که ادعاهای مطرح شده در آن صحیح نبوده است؟

وی تصریح کرد: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا کنون ۱۵ بار بر صلح‌آمیز بودن و عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از مقررات این آژانس تاکید کرده است، آیا این گزارش‌ها برای کشورهای غربی فاقد اعتبار است؟ آیا منطقی است ایران پای توافقی را امضا کند که چنین ادعاهایی علیه آن مطرح بوده و ممکن است تنها چند روز بعد از امضای دوباره توافق، دستاویز اقدام علیه آن شود؟

رئیس‌جمهور در واکنش به این مطلب که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نهادی مستقل و غیرسیاسی است، گفت: در همین منطقه‌ای که ایران قرار دارد، چند کشور دیگر فعالیت‌های هسته‌ای و حتی فعالیت‌های مرتبط با تولید سلاح‌های هسته‌ای دارند؟ چقدر از فعالیت‌های آنها تحت نظارت آژانس است و حتی با وجود ساخت سلاح‌های هسته‌ای، نه آژانس و نه کشورهای مدعی در جهان حساسیتی روی آنها ندارند؟

رئیسی در پاسخ به سوال دیگری درباره روند بهبود روابط ایران و عربستان، افزود: ایران به‌دنبال تقویت و توسعه روابط با همسایگان خود است و بارها تاکید کرده‌ایم که اگر بیگانگان در مسائل منطقه دخالت نکنند، خود کشورهای منطقه توانمندی کافی برای حل و فصل مسائل فیمابین را دارند.

وی در پاسخ به این سوال که راهکار حل مسائل افغانستان از نظر ایران چیست؟ تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی تاکید جمهوری اسلامی ایران بر عدم دخالت بیگانگان در مسائل منطقه، وضعیت امروز ملت افغانستان پس از بیش از ۲۰ سال اشغال و مداخله آمریکا و نیروهای ناتو در این کشور است.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: فقط یک مورد از انبوه ویرانی، جنایت و کشتار بیش از دو دهه اشغال افغانستان معلولیت ۳۵ هزار کودک افغانستانی، صرف‌نظر از کشته‌ها و آوارگان افغانستانی است. مردم در نقاط مختلف دنیا تا کی باید تاوان سیاست‌های غلط و سلطه‌طلبانه دولتمردان آمریکایی و اروپایی را بدهند؟

رئیسی افزود: از نظر جمهوری اسلامی ایران راهکار رفع مشکلات افغانستان تشکیل دولتی فراگیر از طریق گفتگو و تفاهم همه گروه‌ها و طوایف این کشور است. این راهکار رفع مشکلات یمن، سوریه و فلسطین نیز هست که پس از ۷۰ سال اشغال، امضای توافقنامه‌های متعدد از جمله کمپ‌دیوید، شرم‌الشیخ و اسلو نیز نتوانسته منافع آنان را تأمین و مشکلات‌شان را حل کند. کشورهای غربی اگر در ادعای خود در حمایت از دموکراسی صادق هستند، شرایط برگزاری انتخاباتی آزاد با حضور همه فلسطینیان فارغ از یهودی، مسیحی یا مسلمان بودن آنان را فراهم کنند تا خودشان برای سرنوشت‌شان تصمیم بگیرند.

وی در پاسخ به سوالی درباره درگیری‌های اوکراین، گفت: ایران خود تجربه تلخ جنگی هشت ساله را که با حمایت و تحریک آمریکا و کشورهای اروپایی به این کشور تحمیل شد از سر گذرانده و لذا از تمام ظرفیت‌های خود برای میانجی‌گری و پایان یافتن هر چه سریع‌تر این درگیری‌ها بهره خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور سیاست‌های توسعه‌طلبانه ناتو را یکی از دلایل بروز ناامنی در نقاط مختلف جهان توصیف و تصریح کرد: شما به عنوان اندیشمندان سیاست خارجی به سیاستمداران و دولتمردان مشورت دهید تا مردم نقاط مختلف دنیا بیش از این هزینه خطاها و اشتباهات آنان را متحمل نشوند.

رئیسی در پاسخ به این سوال که ایران برای مبارزه با تجارت مواد مخدر چه کرده است، اظهار داشت: بیشترین حجم تولید مواد مخدر در افغانستان است که تحت اشغال و سیطره آمریکا و نیروهای ناتو بود؛ اگر ایران جلوی تجارت مواد مخدر را نگیرد، تمام اروپا و آمریکا جولانگاه قاچاقچیان مواد مخدر خواهد شد.

وی در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که شما به عنوان رئیس جمهور در برابر کشته شدن یک دختر جوان چه کرده‌اید، خطاب به فرد سوال کننده گفت: شما یک پژوهشگر هستید و از شما توقع می‌رود که قبل از پذیرفتن و باز طرح یک موضوع، از صحت آن اطمینان کسب کنید و آنچه می‌گوئید بر اساس اسناد معتبر و تأیید شده باشد.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: بنده شخصاً با خانواده ایشان تماس گرفتم و قول دادم که موضوع را به دقت پیگیری خواهم کرد تا همه جوانب موضوع بررسی شده و حقی ضایع نشود. در روزهای گذشته حداقل دو گروه از پزشکی قانونی و نمایندگان مجلس ایران این موضوع را به شکل دقیق مورد بررسی قرار داده‌اند و مقام قضائی بررسی کننده این پرونده باید نظر نهایی خود را اعلام کند.

رئیسی گفت: دفاع از حقوق بشر در ذات جمهوری اسلامی قرار دارد و این موضوع برای ما نه یک ابزار سیاسی، بلکه یک تکلیف الهی و یک وظیفه در جایگاه حاکمیت است.

وی معیارهای مدعیان غربی حقوق بشر را دوگانه خواند و گفت: مدعیان حمایت از حقوق بشر در برابر گزارش‌ها و اخبار رسمی از کشته شدن زنان و مردان در کشورهای غربی و آمریکا به دست نیروهای پلیس حساسیتی نشان نمی‌دهند.

رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال یکی دیگر از حاضران درباره تبادلات و روابط فرهنگی، گفت: جمهوری اسلامی ایران از تبادل و روابط فرهنگی میان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیان، میان ایران و غرب و بین تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف کاملاً استقبال می‌کند و آن را مفید می‌داند. به نظر ما جنگ، لشکرکشی و سلاح هسته‌ای راه حل مشکلات دنیا نیست، بلکه این مشکلات با گفتگو و مفاهمه قابل حل است.

رئیسی در پاسخ به سوال یکی دیگر از حاضران که درخواست تضمین از سوی ایران را بستن دست دولتمردان آینده آمریکا توصیف می‌کرد، گفت: آیا اگر توافق و امضای هر دولتی صرفاً در زمان روی کار بودن آن دولت اعتبار داشته باشد، دیگر می‌توان روابط بین‌المللی را اداره کرد؟ آیا با قبول فرض شما دیگر کنوانسیون‌ها و توافقات بین‌المللی قابل اتکا و اجرا هستند؟

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ایران در حال نزدیک شدن به شرق است، تاکید کرد: ما خواهان توازن و تعادل در سیاست و تعاملات خارجی خود هستیم و ارتباط با جهان را صرفاً در تعامل با چند کشور غربی نمی‌بینیم.