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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۲۲:۴۴

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران:

یک میلیون دانش آموز در مدارس شهرستان های تهران تحصیل می کنند

یک میلیون دانش آموز در مدارس شهرستان های تهران تحصیل می کنند

ری- مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت: یک میلیون دانش آموز در مدارس شهرستان های این استان تحصیل می کنند.

مسعود بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سال تحصیلی جدید اولین سال تحصیلی حضوری بعد از شیوع ویروس کرونا است، افزود: تقارن آغاز سال تحصیلی جدید با ایام هفته دفاع مقدس و ایام پایانی ماه صفر را داریم و تدارک مورد نیاز برای آغاز سال تحصیلی دیده شده است.

وی با بیان اینکه ادعا نمی‌کنیم، در سال تحصیلی جدید نقصی نداریم، گفت: این اطمینان را به هم استانی‌ها می‌دهیم، که تمام تلاش خود را به کار بستیم، تا سال تحصیلی خوبی را در پیش داشته باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت: بیش از ۱۱۰ هزار دانش آموز کلاس اولی امروز سال تحصیلی جدید را آغاز کردند و بیش از یک میلیون دانش آموز نیز در شهرستان‌های استان تهران مشغول تحصیل هستند.

کد مطلب 5595660

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