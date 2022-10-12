خطری که اشتباهات داوری به همراه دارد/ فدراسیون فوتبال ورود کند

مرتضی یکه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار روز جمعه استقلال برابر ذوب آهن در اصفهان گفت: ذوب آهن یک تیم ریشه دار و خوب است. آنها همیشه مقابل استقلال با تمام توان بازی می‌کنند ضمن اینکه حضور مهدی تارتار هم می‌تواند حساسیت این بازی را برای هواداران استقلال بیشتر کند.

این پیشکسوت استقلال ادامه داد: آبی‌ها می‌دانند که اگر بخواهند در بالای جدول باقی بمانند باید این دیدار را با پیروزی به پایان برسانند. ذوبی ها هم که در این فصل نوسان زیادی داشتند می‌خواهند این دیدار را با برد به پایان رسانده تا شرایطشان را در جدول بهبود ببخشند. تنها نگرانی استقلال بحث داوری است. این روزها امتیازات زیادی را به خاطر آن از دست دادند.

کارشناس فوتبال در مورد اعتراضات تیم‌های لیگ برتر به قضاوت‌ها گفت: هیچ تیمی مثل استقلال در این فصل از داوری ضرر نکرده است. پنالتی صد درصد آنها برابر فولاد گرفته نشد البته صدای دیگر تیم‌ها هم درآمده و هر کدام به وضعیت داوری گله مند هستند.

کارشناس فوتبال ادامه داد: کمیته داوران و حتی رئیس فدراسیون فوتبال هم باید در این مورد ورود کنند. این اعتراض‌ها هر چه بازی‌ها حساس‌تر شود بیشتر خواهد شد. تیم‌های بالای جدول هزینه‌های زیادی می‌کنند تا بتوانند به قهرمانی دست پیدا کنند اما یک اشتباه می‌تواند تمام برنامه‌های آنها را به هم بریزد. استقلال باید مقابل فولاد سه امتیاز را از آن خود می‌کرد اما پنالتی گرفته نشده باعث شد تا استقلال نتواند صدرنشین لیگ شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که بازی‌ها بدون تماشاگر است این اشتباهات خیلی در ورزشگاه خودش را نشان نمی‌دهد البته برای تیم‌ها تأثیرگذار است که امتیاز از دست می‌دهند اما وقتی تماشاگران باشند این اشتباهات می‌تواند جو ورزشگاه را به هم زده و باعث شود اتفاقاتی رخ دهد که زیبنده فوتبال ما نباشد. بنابراین بهتر است مسئولین ورزش کشورمان هر چه زودتر نسبت به آوردن سیستم VAR تلاش کنند تا اشتباهات داروی به حداقل برسد.