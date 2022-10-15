جزئیات آتش سوزی زندان اوین/ حضور آتش نشانان پس از یک دقیقه

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات وقوع حریق در زندان اوین گفت: در ساعت ۲۱:۲۹ وقوع آتش‌سوزی در زندان اوین به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران اطلاع داده شد.

وی ادامه داد: ظرف یک دقیقه عوامل ایستگاه آتش‌نشانی مستقر در زندان اوین در محل وقوع حریق حضور پیدا کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران با بیان اینکه این ایستگاه آتش‌نشانی بیش از ۱۰ سال است که داخل زندان اوین استقرار دارد، خاطرنشان کرد: در ادامه ۵ ایستگاه دیگر خود را ظرف چهار دقیقه به محل حادثه رساندند و عملیات اطفا آغاز شد.

وی عنوان کرد: در محل حادثه مشاهده شد که یک کارگاه خیاطی دچار حریق شده و در ابتدا کاملاً شعله‌ور بود. نیروها از طریق نردبان هیدرولیکی و نفوذ به داخل حریق عملیات اطفا را آغاز کردند.

ملکی با بیان اینکه خوشبختانه در هنگام وقوع حادثه کسی در محل حضور نداشته است، اظهار کرد: در بخشی که نیروهای آتش‌نشانی عملیات اطفا را انجام دادند، فوتی گزارش نشده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران اظهار کرد: در حال حاضر مدت زیادی است که حریق اطفا شده و لکه‌گیری نهایی انجام شده است.

وی در پایان از بررسی علت حادثه توسط سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران خبر داد.