  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ۹:۳۰

ملکی تشریح کرد؛

جزئیات حادثه آتش‌سوزی در تیمچه حاجب‌الدوله

جزئیات حادثه آتش‌سوزی در تیمچه حاجب‌الدوله

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با تشریح جزئیات حادثه آتش‌سوزی در تیمچه حاجب‌الدوله گفت: در حال حاضر اطفا حریق به‌طور کامل انجام نشده و وارد مرحله لکه‌گیری نشده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی با تشریح جزئیات حادثه آتش‌سوزی در تیمچه حاجب‌الدوله عنوان کرد: در خصوص این حادثه هفت ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر عوامل شهرداری، ستاد بحران و نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند.

وی با اشاره به اعزام تانکرهای آب و خودروهای تنفسی به محل حادثه بیان کرد: سقف شیشه‌ای محل حادثه شکسته و حداقل ۳۰ باب مغازه دچار حریق شده‌است.

ملکی با بیان اینکه اغلب مغازه‌هایی که دچار حریق شدند، مربوط به صنف لوازم خانگی هستند، عنوان کرد: آتش‌نشانان با لحاظ همه ملاحظات ایمنی عملیات اطفا را انجام دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران عنوان کرد: خوشبختانه این حادثه اول صبح رخ داد وگرنه اگر در وسط روز بود می‌توانست حوادث تلخی را رقم بزند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اطفا حریق به‌طور کامل انجام نشده و وارد مرحله لکه‌گیری نشده‌ایم، گفت: هنوز اطلاعات دقیقی از وضعیت افرادی که احیاناً در محل حادثه حضور داشتند، نداریم.

کد مطلب 5422893

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها