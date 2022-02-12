به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی با تشریح جزئیات حادثه آتش‌سوزی در تیمچه حاجب‌الدوله عنوان کرد: در خصوص این حادثه هفت ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر عوامل شهرداری، ستاد بحران و نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند.

وی با اشاره به اعزام تانکرهای آب و خودروهای تنفسی به محل حادثه بیان کرد: سقف شیشه‌ای محل حادثه شکسته و حداقل ۳۰ باب مغازه دچار حریق شده‌است.

ملکی با بیان اینکه اغلب مغازه‌هایی که دچار حریق شدند، مربوط به صنف لوازم خانگی هستند، عنوان کرد: آتش‌نشانان با لحاظ همه ملاحظات ایمنی عملیات اطفا را انجام دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران عنوان کرد: خوشبختانه این حادثه اول صبح رخ داد وگرنه اگر در وسط روز بود می‌توانست حوادث تلخی را رقم بزند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اطفا حریق به‌طور کامل انجام نشده و وارد مرحله لکه‌گیری نشده‌ایم، گفت: هنوز اطلاعات دقیقی از وضعیت افرادی که احیاناً در محل حادثه حضور داشتند، نداریم.