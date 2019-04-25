تصمیم جدید ترامپ در مورد ایران پایانی برای توافق اوپک پلاس

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، تصمیم ترامپ برای خاتمه دادن به معافیتهای ایران، با ضربه سختی که به توانایی ائتلاف اوپک پلاس برای هماهنگی کاهش تولیدات نفت خواهد زد، میتواند منجر به پایان این توافق شود.
والاستریت ژورنال گزارش داده است که تصمیم ترامپ برای خاتمه دادن به معافیتهای ایران، باعث غافلگیری خریداران و کسانی شده است که در هفتههای اخیر وزارت خارجه آمریکا به آنها وعده تمدید این معافیتها را داده بود.
کاخ سفید اعلام کرد که عربستان سعودی و امارات متحده عربی توافق کردهاند بشکههای نفت ایران که از بازارهای جهان حذف میشود را جایگزین کنند. هرچند عربستان سعودی در واکنشی سنجیدهتر اعلام کرده است که تنها در صورت لزوم تولیدات خود را افزایش خواهد داد.
بر روی کاغذ، عربستان سعودی میتواند چند صد هزار بشکه در روز به تولید نفت خود بیافزاید و همچنان زیر سقف تولید توافق شده با اوپک پلاس باقی بماند، اما این برای جبران نفت از دست رفته ایران، اصلاً کافی نیست، چراکه تمام تلاش کمپین ترامپ، رساندن صادرات نفت ایران به صفر است. صادراتی که در ماه مارچ در سطح ۱.۳ میلیون بشکه در روز قرار داشت.
کامرزبانک در یادداشتی اعلام کرد: عربستان سعودی در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از سطح تولید توافق شده در قرارداد اوپک پلاس تولید میکند. این کشور میتواند تا این مقدار را بدون هیچ مشکلی به تولید خود بیافزاید. اما هرگونه افزایش بیشتر از این سطح باعث آشفتگی درون اوپک پلاس خواهد شد و باید دید که آیا عربستان برای انجام چنین اقدامی آمادگی دارد یا خیر؟
عربستان سعودی این بار با تولیدکنندگان دیگر در این زمینه مشورت خواهد کرد. هرگونه هماهنگی با آمریکا میتواند باعث از بین رفتن توافق اوپک پلاس شود. این به معنای آن است که عربستان این بار یکجانبه عمل نخواهد کرد. سعودیها که سال گذشته از دولت ترامپ رودست خوردهاند، این بار منتظر خواهند ماند تا پس از کاهش واقعی عرضه در بازار، شیرهای نفت خود را باز کنند و به نظر میرسد هرگونه افزایش تولید، با هماهنگی اعضای اوپک پلاس صورت بگیرد.
اولیور جاکوب، رئیس پتروماتریکس، به بلومبرگ گفت: عربستان سعودی حالا در موقعیت سختی قرار گرفته است که باید با کاهش تولید، اتحاد خود با روسیه را حفظ کند و با افزایش تولید خود اتحاد خود با آمریکا را اثبات کند.
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