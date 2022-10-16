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کد مطلب 5609698
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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۹:۲۷

مهسا امینی بهانه است؛ امنیت ایران نشانه است

مهسا امینی بهانه است؛ امنیت ایران نشانه است

اغتشاشات اخیر نشان‌دهنده این است که مهسا امینی فقط یک بهانه است و امنیت ایران هدف اصلی دشمنان است.

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    نظرات

    • یادگارمومنی IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
      4 4
      پاسخ
      مهسا امینی بهانه بود برای اینکه نقشه های دشمن در ایران را پیاده کنند،اما آمریکا بداند به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی کشور عزیزمان ایران را دست شیاطین نمی دهیم به امید خدا اغتشاشات گران را به سزای عمل خود می رسانیم.
    • موسی IR ۰۴:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
      1 0
      پاسخ
      واقعا ناراحتین؟! : )
    • محمد IR ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
      3 4
      پاسخ
      روح ماموران امنیتی شاد و خدا انشالله جواب این اغتشاش گران بی غیرت را بده

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