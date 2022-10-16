دریافت 20 MB کد مطلب 5609698 https://mehrnews.com/xYHqF ۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۹:۲۷ کد مطلب 5609698 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۹:۲۷ مهسا امینی بهانه است؛ امنیت ایران نشانه است اغتشاشات اخیر نشاندهنده این است که مهسا امینی فقط یک بهانه است و امنیت ایران هدف اصلی دشمنان است. کپی شد مطالب مرتبط فیلمی از وضعیت امروز ظهر تهران در مانیتورینگ یگان ویژه فراجا در اغتشاشات اخیر بیش از ۳۰ میلیارد تومان خسارت به شهرداری وارد شد هیچ گونه ضرب و جرحی با «مهسا امینی» در محل پلیس امنیت نشده است آلمان ضمانتهای صادراتی با ایران را به حالت تعلیق درآورد چاقو زدن به یک بیمار هندی در تظاهرات ضد انقلاب در کانادا! گفتگویی با خانواده فریدکرمپور شهید دهه هشتادی مدافع امنیت پرونده فوت مهسا امینی همچنان در مجلس باز است آلمان برای سومین بار سفیر ایران را فراخواند بازخوانی پرونده فوت مهسا امینی پس از یک سال لحظه حمله اغتشاشگران با چاقو به مامور پلیس در ایلام لحظه دستگیری یکی از اراذل اغتشاشگر خیابان پیروزی تهران برچسبها مهسا امینی اغتشاشات ایران جمهوری اسلامی ایران
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