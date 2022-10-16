لزوم اشد مجازات برای مسببین و عوامل اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، هزار و ۱۷۰ نفر از سخنرانان و مداحان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آشوب‌های اخیر واکنش نشان دادند.

در این بیانیه آمده است:

انقلاب اسلامی ملت غیور ایران در طول حیات پربرکت خود، همواره آماج توطئه‌ها و فتنه‌های استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و عمال داخلی و خارجی او بوده است. برپا نمودن آشوب و اغتشاش در جای‌جای ایران اسلامی تحت عناوین دفاع از خلق و کشتار بی‌رحمانه مردم و حافظان انقلاب، ترور شخصیت‌های عالی رتبه و ۱۷ هزار نفر از مردم بی‌گناه و جنگ مسلحانه منافقین کوردل، کودتاها و براندازی‌های گروه‌های معاند و محارب، جنگ تحمیلی و دفاع مقدس هشت ساله، فتنه‌های دولت‌های سازش کار با غرب در سال‌های ۷۸، ۸۸ و ۹۸ ایجاد داعش با آن جنایات وحشیانه و به میدان آمدن تمامی مزدوران آمریکا در داخل و خارج برای به شکست کشاندن انقلاب اسلامی و صدها توطئه دیگر هیچکدام راه به جایی نبرد و ملت غیور و مستحکم با عنایت و دعای صاحب اصلی انقلاب حضرت بقیه الله اعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و تقدیم ده‌ها هزار شهید و رهبری‌های حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) و حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) با حضور همیشگی در تمامی صحنه‌های انقلاب، تمامی این توطئه‌ها را به شکست کشاندند.

امروز هم با اعتراف عوامل خارجی و توطئه‌ای از پیش طراحی شده، با استفاده از امپراطوری رسانه‌ای خود و عوامل و مزدوران داخلی، به بهانه فوت یکی از خواهران هم‌وطن که به اذعان مراجع ذیصلاح قانونی و کارشناسان و پزشکان مجرب، هیچکس کمترین دخالتی در فوت ایشان نداشته، ضمن حملات رسانه‌ای به نظام مقدس جمهوری اسلامی و توهین به مقامات عالی رتبه، با سوءاستفاده از بردباری و سعه صدر نیروهای انتظامی و حمله با سلاح سرد و گرم به عوامل انتظامی و به آتش کشیدن اماکن مذهبی و خیمه‌های عزای سیدالشهدا (علیه السلام)، توهین به ساحت مقدس قرآن کریم، به شهادت رساندن شماری از شهروندان و بسیجیان و اغتشاش و آشوب و خسارت شدید اموال عمومی و مردم‌عزیز و تلخ‌تر از همه حمله به نوامیس مردم و کشیدن چادر از سر آنها لکه ننگ دیگری در کارنامه جنایات خود، به ثبت رساندند.

آمریکا و مزدورانش به زعم خود، برای کمرنگ کردن راهپیمایی عظیم اربعین و حضور میلیونی بخشی از ملت ایران در این همایش بی‌نظیر جهانی و نیز حضور مقتدرانه ریاست محترم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد و بالا بردن تمثال مبارک شهید قاسم سلیمانی و همچنین هفته دفاع مقدس که نمایانگر اقتدار و قدرت ایران اسلامی است؛ خواستند عصبانیت خود را از ملت ایران نشان دهند که چه خوش گفت شهید مظلوم آیت الله بهشتی که: آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.

ملت قهرمان ایران که هنوز داغدار شهادت جانسوز قاسم سلیمانی است، در این فتنه و با جنایاتی که عوامل مزدوران آمریکایی مرتکب شدند، داغی مضاعف بر دل دارد و بی‌شک این جنایات و تعرض به جان و مال و ناموس این مملکت و ریختن خون‌های بی‌گناهان، به حساب آمریکا و ولد نامشروع او، رژیم غاصب صهیونیستی و نیز انگلیس خبیث و عمال و حامیان منطقه‌ای او گذاشته خواهد شد و حق انتقام در زمان و مکان مناسب برای ملت ما محفوظ خواهد بود.

ما فتنه عمال آمریکا و مزدوران داخلی آن‌ها را در جسارت به ساحت مقدس قرآن کریم و اهانت و تعرض به اماکن مذهبی و جان و دل و نوامیس ملت ایران را قویاً محکوم می‌نمائیم و ضمن عرض تسلیت به قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و نایب بر حقش حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی) از ریاست محترم قوه قضائیه، اشد مجازات، برای مسببین و عوامل اصلی این جنایت‌ها و رأفت اسلامی را برای فریب خوردگان خواستاریم.