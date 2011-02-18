مردم قم خواستار محاکمه سران فتنه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، نمازگزارن قمی قبل از آغاز خطبه های نماز جمعه و در حین سخنرانی امام جمعه قم با سردادن شعارهایی از قبیل « موسوی و کروبی اعدام باید گردند»، «فتنه‌گر بی‌حیا ننگت باد، ننگت باد» و... خواستار محاکمه سران فتنه شدند.



نمازگزاران قمی همچنین بعد از نماز جمعه با در دست داشتن پلاکاردها و دست نوشته هایی، از حرم مطهر حضرت معصومه(س) به سمت میدان روح الله حرکت کرده و با سردادن شعارهایی از سران فتنه ابراز برائت کردند.



راهپیمایان در طول مسیر با سر دادن شعارهایی از قبیل «مرگ بر موسوی و کروبی»، «موسوی و کروبی اعدام باید گردند»، «فتنه مزدوران آمریکایی، در نظر ملت سخیف و پست است»، «امت آزاده و انقلابی، کمر به نابودی فتنه بسته است»، «موسوی و کروبی مزدور آمریکایی»، «وطن فروش خائن اعدام باید گردد»، «مسلمان به پا خیز برادرت کشته شد» و... ضمن محکوم کردن اغتشاشات روز 25 بهمن ماه، خواستار دستگیری مسببان اصلی این اغتشاشات شدند.



مردم قم همچنین با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» انزجار خود را علیه توطئه های استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل اعلام کردند.



همچنین نمازگزاران قمی با سر دادن شعارهای «ای رهبر آزاده، آماده‌ایم، آماده»، «وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد» با مقام معظم رهبری و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی تجدید بیعت کردند.



در پایان این راهپیمایی قطعنامه ای در چند بند قرائت شد و مردم قم با سر دادن تکبیر، مفاد این قطعنامه را تائید کردند که در بخشی از این قطعنامه آمده است: حماسه‌سازان شگفتی‌آفرین بیست و دوم بهمن، سناریوی دروغین حمایت از مردم مصر و دعوت سران فتنه برای ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در بیست و پنجم بهمن ماه را تلاشی مذبوحانه برای محو حلاوت و شیرینی دستاوردهای حضور میلیونی ملّت شجاع و قهرمان ایران اسلامی در راهپیمایی یوم‌الله بیست و دوم بهمن که بر اساس عشق و ارادت به امام(ره) و خط اصیل آن پیرمراد در پیروی از ولایت فقیه به حماسه‌ای عظیم برای نمایش ایمان و بصیرت و وحدت و پیوند دوباره ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل گردید دانسته و آن را خدمت به دشمنان اسلام و اقدامی در جهت جلوگیری از بازتاب همبستگی ملی و حمایت مردم شریف ایران از قیام ملت به پا خواسته مصر می‌داند و آن را شدیداً محکوم می‌نماید.



در بخش دیگری از این قطعنامه آمده است:شنیدن صدای نفاق و ورشکستگان سیاسی و تفاله‌های رژیم نگون‌بخت سلطنتی از حلقوم موسوی و کروبی و اقدام جنایتکارانه عوامل مزدور در ایجاد اغتشاش و آشوب و شهید و مجروح نمودن تعدادی از هموطنان عزیز بار دیگر پرده از چهره خبیث مهره‌های سوخته استکبار و لاشه‌های متعفّن سیاسی فتنه 88 برداشت و نشان داد که اتّحاد پلید و شوم جیره‌خواران و وابستگان مزدور روی دیگری از نفاق نوظهور و تلاش استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌‌الملل برای گشودن راهی است که در سال 1360 با عزم و اراده راسخ و استوار ملت غیور و موضع سرسختانه امام عزیز مسدود و منجر به فرار معاندان جنایتکار و پناه گرفتن آنان در زیر چتر حمایتی صدام جنگ‌افروز و خون‌آشام گردید لذا، ملت ایران پیوستن موسوی و کروبی به اردوگاه جبهه کفر و نفاق و تحرکات مذبوحانه آنان را ادامه اقدامات کور و جنایتکارانه منافقان به دستور اربابان خارجی‌شان دانسته و آن را شدیداً محکوم می‌نماید.



در این بیانیه تاکید شده است:با توجه به فرمایش قاطعانه حضرت امام(رحمة الله علیه) که فرمود: کسانی که دعوت به راهپیمایی غیرقانونی و اغتشاش می‌کنند مفسد‌فی‌الارض هستند، شرکت‌کنندگان در این تظاهرات اعتراض‌آمیز موسوی و کروبی را مصداق بارز فرمایش آن حضرت دانسته و ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغداری که از خرداد سال 88 تا کنون فرزندانشان آماج تیر کینه و بغض منافقان و وطن‌فروشان قرار گرفته‌اند، سران فتنه را مسئول تمامی خون‌های به ناحق ریخته شده و همچنین خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از اغتشاشات و آشوب‌های فتنه‌گران می‌داند و با محکوم نمودن هر گونه کوتاهی و تعلّل در انجام وظیفه نهادهای مربوطه و درخواست اشدّ مجازات برای سران فتنه، از قوه قضائیه مصرّانه می‌خواهیم تا فوری و بی‌درنگ به شکایات واصله رسیدگی و با محاکمه موسوی و کروبی که هدفی جز شکستن اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمت به دشمنان اسلام و انقلاب ندارند، مزدوران استکبار را به سزای اعمال خیانتکارانه خود برسانند.