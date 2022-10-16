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کد مطلب 5610124
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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۰۳

شبکه سی ان ان خبر داد؛

پهپاد شاهد، تهدیدی بزرگ و سلاحی ناشناخته

پهپاد شاهد، تهدیدی بزرگ و سلاحی ناشناخته

شبکه سی ان ان اعلام کرد: شاهد، تهدیدی بزرگ و سلاحی ناشناخته که به جنگ‌افزار نوین روسیه تبدیل شده است.

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    نظرات

    • کیان IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      135 24
      پاسخ
      درود بر ایران قدرتمند iran is powerful 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷💪💪💪💪💪💪🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
    • علی IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      43 100
      پاسخ
      درواقع غرب از هر زره ای برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند و اینبار به بهانه پهباد های ایرانی که روسیه بکار گرفته میخواهند تحهیزات پدافندی مدرن به اکراین ارسال کنند وگر نه پهباد شاهد دارای سرعت کم و صدای زیلدیست که شناسایی آن کار دشواری نیست
      • ....... IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        29 9
        اگه میتونستن میزدنش فعلا که جریان جنگو متعادل کرده روسیه به گره بدی خورده بود
      • IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        24 6
        برو بخواب، مگه اینهمه آمریکا به اوکراین کمک نظامی کرد از کسی اجازه خواست که الان به بهانه پهپاد شاهد بخواد کمک کنه. ضمنا برو کمی در مورد این پهپاد مطالعه کن.
      • آشنا IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        14 8
        علی جان یه خورده بیشتر تحقیق کن، کاملا برعکس گفتی، وقتی اطلاعات کافی نداری فقط مطالعه کن و نظر نده . فدات
      • Ehsan GB ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        38 0
        بحث شناسایی با چشم نیست که. این پهباد همه چیزش لبه مرز ساخته شده هم وزنش که کم هست و توسط رادار شناسایی نمیشه هم ارتفاع پایینش هم جسه کوچیکش همه باهم باعث میشن پدافند نتونه شناسایی کنه و عملا نمیتونی تیر یا موشکی سمتش شلیک نمیکنه و ارتفاع بالاتر از حدی هست که بشه با سلاح کوچیک توسط فرد تیراندازی بشه
      • IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        19 1
        اشتباه میکنی .بالهاش جوری ساخته شده قابل شناسلیی نیست ودر ارتفاع کم پرواز میکنه .حتی اس۳۰۰ رو ساقط کرده .نتونسته شناسایی کنه
      • سرباز وطن IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        18 7
        وطن فروش
      • ممد ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        3 0
        عشقو همین سرعت پایینش باعث میشه شناسایی نشه.از حق نگزریم تو هیچی خوب نیستیم ولی در مورد پهباد همه چی فرق میکنه.تو ای مورد کشور پیشرفت زیادی داشته
    • AE ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      4 47
      پاسخ
      ایران هنوز هیچ پهبادی به روسیه نداده اینها توجیه برای شکست غرب هست
    • IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      33 17
      پاسخ
      کور خونده ناتو با پهپادهای ما روسیه نفس دارد میکشد اگه اروپا فردا تحریم کرد نیرو سپاه می‌فرستیم تا مثل سوریه تمام مردم اوکراین را قلو غم کنند موشک‌های هسته‌ای آزمایش کنیم تا دشمنان خودشان جم کنند وگرنه ولکن ما نیستند
      • علی AE ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
        0 0
        مگه جون جوونای مملکت کشکه که هر جا جنگ شد نیرو بفرستیم مگه خود اون کشور نیرو نداره که ایران هرجا جنگ شد نیرو بفرسته عرضه ندارن از کشورشون دفاع کنن ایران میخواد بشه کاسه ی داغ تر از آش
    • طاهره صالح IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      66 17
      پاسخ
      اگر ایران قدرتمند نبود اینهمه دشمن نداشت ، درود بر جمهوری اسلامی ایران و سربازانش
    • طاهره صالح IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      55 11
      پاسخ
      اگر ایران قدرتمند نبود اینهمه دشمن نداشت ، درود بر جمهوری اسلامی ایران و سربازانش
      • IR ۰۷:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
        0 0
        درسته واقعا
    • IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      54 10
      پاسخ
      خدا کنه همیشه قدرتمندباشند پهپاد های ایران
      • حمید IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
        0 0
        درود برایرانیان
    • علی پاکی IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      16 29
      پاسخ
      ای کاشک ایران در این جنگ شرکت نمکرد کم کم خرج جنگ گردن ایران میفته مثل سوریه روزی روسیه ایران را فدا میکنه
    • IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      51 9
      پاسخ
      درود بر نظام قدرتمند کشورم و مردم ولایت مدار که همیشه با قدرت کنار رهبر ملت پرچم مملکت شون با قدرت ایستادن خدا امام زمان شهدا حافظ این مملکت نظام رهبر عزیزمون مردم باشن❤🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷👏👏👏👏👏💪💪
    • IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      3 37
      پاسخ
      همه این مطالب برای بدبین کردن ایران در جهان است
    • IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      14 40
      پاسخ
      بزرگ نمایی می کنیدهمه این پهپادها فتوشاپ هست باورنکنید خنده داراست ایران به روسیه پهپادداده باشدچراکه همه دنیا می داندکه فتوشاپ هست خودامریکایی هاابرقدرت جهاننداگرآنهاتائیدش کنندکه پهپادایرانی است بایدبه شعورشان شک کرد
      • امید کاظمی شاد IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        63 5
        واقعاً من هم در شعور تو شک کردم😁
    • جان بر کف IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      31 1
      پاسخ
      دست مهندسین ما درد نکنه،زنده باد سپاه ایرانی جماعت باخت نمیده👍👍
    • محمد حسین شفیعی IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      34 5
      پاسخ
      ماشاءالله هزار الله اکبر. آفرین به تمامی کسانی که برای ایران اسلامی زحمت میکشند برای قدرت روز افزون ایران اسلامی
    • محمد حسین شفیعی IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      23 6
      پاسخ
      ماشاءالله هزار الله اکبر. آفرین به تمامی کسانی که برای ایران اسلامی زحمت میکشند برای قدرت روز افزون ایران اسلامی
    • محمد حسین شفیعی IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      25 4
      پاسخ
      ماشاءالله هزار الله اکبر. آفرین به تمامی کسانی که برای ایران اسلامی زحمت میکشند برای قدرت روز افزون ایران اسلامی
    • محمد حسین شفیعی IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      18 2
      پاسخ
      ماشاءالله هزار الله اکبر. آفرین به تمامی کسانی که برای ایران اسلامی زحمت میکشند برای قدرت روز افزون ایران اسلامی
    • ارش IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      28 3
      پاسخ
      درود بر ایران قدرتمند و دانشمندان صنعت دفایی مرگ بر امریکا و حامیان جنایتکارش
    • IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      16 5
      پاسخ
      کاردان لازم مردم نکه دارد،نه موشک اقتصاد مملکت چی شد،همه دارند موشک یک شرکت کار مملکت ما را انجام میدهد،دلار نفت هم که هست،بسبسبس
    • ناشناس IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      21 64
      پاسخ
      بموقعش بمب اتم از روسیه به ایران میاد پس هرگز غلطی نکنید
    • ناشناس IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      4 9
      پاسخ
      بموقعش بمب اتم از روسیه به ایران میاد پس هرگز غلطی نکنید
    • IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      29 8
      پاسخ
      ای خدای امام خمینی رحمت‌الله سپاسگزارم خون ما ارزشی ندارد به پای خط امام ما میتوا نیم خدا باشماست
    • احمد IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      35 4
      پاسخ
      حالا خیلی موندید به قدرت اصلی ما پی ببرید فعلا دعا کنید خدانکرده رودررو نشید ،، چون بد جوری نیروهای اعتقادی ما دلتنگ شما هستن واسه کشمکش‌ها و اتل‌متل.......
    • ازادی IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      4 21
      پاسخ
      از ان طرف وزیر امور خارجه می گه ندادیم.از این طرف شما یک چیز دیگه می گید.شما ها چه موجودی هستید.
    • وحید IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      5 27
      پاسخ
      چرا با دیدن جنگ وکشت وکشتار وسلاح کشت وکشتار ایتقدر ذوق زده میشیم.چرا از جنگها حمایت میکنیم یمن سوریه عراق لبنان و...فقط مانده جنگ ترکیه!!!!!!
    • ناشناس IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      34 1
      پاسخ
      تاکورشودهرآنکه نتوانددیدنوبت بعدی عربستان و انگلیس است که بمب باران وموشک باران شود
    • علی IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      33 4
      پاسخ
      درود بی کران به دلاور مردان ایران همیشه سر افراز
    • بابک پرویزی IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      31 0
      پاسخ
      باید به ایرانی بودن خودمون افتخار کنیم.الان تمام دنبال ایرانی هاحساب می برن.کاش این آدم های بی فکروبی هدف که میان اختشاش می کنن.داخل ایران بفهمن دشمن دارازماحساب می بره.شماهاکه عددی نیستین.انشالله با بودن سپاه و ماموران نیروانتظامی وارتش.ارامش به شهرهای می گرد.روح شهیدان امنیت شاد
    • بهزاد دهقان گرده IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      28 3
      پاسخ
      پرچم ایران همیشه بالاست به کوری چشم آمریکا و ناتو.. همه ناتو به اضافه صهیونیست جهانی و دنیای غرب از پس فقط یک جنگ افزار ساده ما برنیامدند تازه دم از تحریم جدید و گزینه روی میز می زنند 😅😅😅😅😅😅😅😅 زمستان هم گزینه بعدی را روی میز قرار خواهیم داد منتظر باشید 😂😂😂😂😂😂
    • IR ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      4 12
      پاسخ
      افرین به شما با این همه سیاست حالا هرچی ساختید را هی نشون بدید تا دشمن هم ضد اون را درست کنه یکم سیاست همه را نباید ببینن
    • DE ۰۳:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      16 23
      پاسخ
      مبارکه.همه تاییدکردن وابستگی مابه روسیه را فقط اون بخشی که روسیه برای ما تره هم خرد نمیکنه که اگرخردمیکرد الان این تحریم واین بدبختی گریبانگیرمون نبودرا پخش نکردید.مثل همین کامنت من که منتشرنمیشه
    • ع ا ز CA ۰۴:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      44 5
      پاسخ
      غربیها در آینده نه چندان دور از ارزشهای این پهباد خواهند فهمید این پهباد ارزش آن کمتر از ماشین مرسدس بنز میان این همه خودروها نیست قابلیتهای واقعی این پهباد را در عملیاتهای هر روز بیشتر خواهند فهمید که این چه پهباد است پهباد که در آینده نه چندان دور جت های اف ۳۵ را هم شکار خواهد کرد
    • عبداله گودرزی AE ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      32 0
      پاسخ
      چقدر احساس غرور بهم دست میده وقتی این تجهیزات رو میبینم زنده باد مهندسین و دانشمند های سرزمینم مرگ بر دشمنان اسلام و ایران
      • الادار US ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
        0 0
        یه روز احمقانه فک می کردم این پهپادها به هیچ دردی نمی خورن و صرفا تبلیغات تو خالیه.. ولی الان میفهمم چقد اشتباه می کردم.. دست هر کسی که ساختشون درد نکنه
      • الادار US ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
        0 0
        یه روز احمقانه فک می کردم این پهپادها به هیچ دردی نمی خورن و صرفا تبلیغات تو خالیه.. ولی الان میفهمم چقد اشتباه می کردم.. دست هر کسی که ساختشون درد نکنه
    • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      7 0
      پاسخ
      شکسته بالی چو من میان مرغان نیست دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سیاست مانه شرقی ونه غربیست اینها بهانه های غربیهاست برای فرار از شکست وگرنه سگ زرد برادر شغال است وما هیچ تسلیحاتی به منظور جنگ به هیچ کشوری صادر نمی کنیم واگر چنانچه مواردی باشد در قالب پروژه های دفاعی است وبرای تجاوز نیست
    • محمد IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      این تازه اولشه وتازه یکی از هزاران فناوری ماستکه میتونه در جنگ اینده با اسرائیل تمام معاادلات را تغییر بده بهتر تا قبل از اینکه اروپا به فلاکت بشینه سر عقل بیاد وافسار خودشو از دست صهیونیستها وآمریکاییها رها کنهوبهمنافع ملت خودش فکر کنه تابه منافع اسرائیل وآمریکا
    • امیر IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      اینم در نظر بگیرید تمام تسلیحاتی که ایران داره و رونمایی کرده در واقع یکی دوسال قبل از رونمایی ساخته شدن یعنی ایران الا تسلیحات قوی تری هم داره که ممکنه به موقعش رونمایی کنه همین الا از شاهد ۲ پهپادای قوی تری هم داره ولی ممکنه حتی در اختیار روسیه هم قرار نده پهماد ارش۲ هم هست که هنوز اطلاعات دقیقی
    • سیدمجتبی رضوی IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      هیچ قدرتی نمی‌تواندباقَدَرواراده خداوندپیکارکند،وفرموده،زمانی می‌رسدکه ایرانیان علم راازآسمان به زمین می آورند،آنانندکه منجی بشر(صاحب الامر وزمان قائم آل محمد حضرت مهدی)رادرآخرزمان یاری میرسانندودررکاب مولایشان به جهادعلیه ظلم وظالم ستیز میکنندوریشه استبدادوصهیونیزم رابر می‌کنندزنده بادایران وایرنی
    • IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      ن بابا فتوشاپ هستش 😀
    • علی IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      1 0
      پاسخ
      درودخدابرسپاه اسلام، کاش من هم یک سپاهی بودم
    • Ali IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      دوستان بیاد داشته باشیم که فقط روسیه بود در کنار ایران که توانستند با کمک همدیگر شر داعش را در سوریه و عراق بکنند وگرنه داعش به مرزهای ایران رسیده بود وماباید با روسیه همکاری داشته باشیم که در مواقع نیاز اوهم کمک حال ما باشد این یک تاکتیک بردبرده
    • بنده خدا IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
      1 0
      پاسخ
      غرب و امریکا خیلی بیجا میکنن روسیه رو تحت فشار میزارن که از ایران پهپاد خرزداری کرده . مگه کل اروپا و امریکا همگی به اوکراین کمک می کنن کسی اونها رو توبیخ کرده که چرا به اوکراین کمک می کنید ؟؟؟

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