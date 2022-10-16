شبکه سی ان ان خبر داد؛ پهپاد شاهد، تهدیدی بزرگ و سلاحی ناشناخته

شبکه سی ان ان اعلام کرد: شاهد، تهدیدی بزرگ و سلاحی ناشناخته که به جنگ‌افزار نوین روسیه تبدیل شده است.