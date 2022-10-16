دریافت 24 MB کد مطلب 5610124 https://mehrnews.com/xYHBm ۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۰۳ کد مطلب 5610124 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۰۳ شبکه سی ان ان خبر داد؛ پهپاد شاهد، تهدیدی بزرگ و سلاحی ناشناخته شبکه سی ان ان اعلام کرد: شاهد، تهدیدی بزرگ و سلاحی ناشناخته که به جنگافزار نوین روسیه تبدیل شده است. کپی شد مطالب مرتبط فرود پهپاد انتحاری شاهد ۱۳۶ بر سر تروریستهای جدایی طلب چرا شاهد ۱۳۶ به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است؟ تصاویری از پهپاد آرش، دوربرد ترین پهپاد انتحاری دنیا آلمان سلاح لیزری آزمایش کرد پهپادهای ایرانی قواعد بازی در جنگ اوکراین را تغییر دادهاند پرواز پهپاد رژیم صهیونیستی بر فراز مسجدالاقصی «شکارچی شاهد»؛ اسم رمزی برای یک ضدِ پهپاد خیالی برچسبها پهپاد پهپاد شاهد روسیه
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