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کد مطلب 5595352
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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۲۷

تصاویری از پهپاد آرش، دوربرد ترین پهپاد انتحاری دنیا

تصاویری از پهپاد آرش، دوربرد ترین پهپاد انتحاری دنیا

فیلمی از پیشرفته‌ترین پهپادهای جمهوری اسلامی ایران در رژه نیروهای مسلح را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • سید وحید جزایری IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      5 0
      پاسخ
      درود خدا بر ایران اسلامی
    • اسماعیل IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      21 0
      پاسخ
      😂😂😂 نظامی ها کشورهای خارجی که نشستن دارن نگاه میکنن ، برگهاشون ریخته از این همه پهباد رنگارنگ مون ، خیلی هاشون آرزوشون فقط یکی از اینارو داشته باشن ، اونوقت ما فشن شو پهبادی راه انداختیم ، دمتون گرم ، خدا نگهدار همه تون ، سپاه و ارتش و..
    • IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      2 0
      پاسخ
      قهرمان... ایران اسلامی مقتدر!
    • محمدفتاحی IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      8 2
      پاسخ
      خداروشکرایران به این پیشرفت واقتداررسیده.ان شاالله افرادی که چه آگاهانه وچه غیره دارند اشتباه می‌کنند خدا بحق شهدا اونهارو به مسیراصلی برگردونه.وریشه ی ظلم وستم وخیانت وبکنه
    • هم وطن IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      4 4
      پاسخ
      انشاالله این سلاح و ترکیبی از سلاحهای پاسداران انقلاب اسلامی ایران رژیم جعلی کودک کش اسرائیل را برای همیشه نابود خواهند کرد وما ملت ایران به آرزوی دیرینه خود آزادی قدس شریف انشاالله خواهیم رسید
    • حجت IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      2 0
      پاسخ
      درود بر شما
    • IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      7 2
      پاسخ
      زنده باد ... پاینده باد .. ایران مقتدر و با اقتدار ... زنده باد ، ایران با غیرت ... زنده باد ایران من ... ایران عزیز ... ایرانم ... مادرم ... جانم فدایت ...
    • محمدرضا وطن پرست IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      11 1
      پاسخ
      ما به این همه اقتدار به ایرانی بودنم افتخار میکنم درود بر نیرو ی انتظامی و بسیج و نیروهای ارتش
      • سامان. IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        1 0
        بدون شک این پیروزی و پیشرفت ها همه از لطف خداوند، حضرت مهدی به واسطه ی سید علی خامنه ای که درود خداوند هست.
    • علی IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      2 0
      پاسخ
      جانباز دفاع مقدس افتخار میکنم از این همه پیشرفت
    • رضا هزاردستان IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      7 0
      پاسخ
      افتخارم بهکشوری قوی اقتداری دارم ولیحیف که قدر این ملت را نمیدانند گرانی اختلاص
    • سیدمحمد خرم روز IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      0 0
      پاسخ
      شکر وحمدوسپاس مختص خدایی که پوزه یاوه گویان وهرزه گویان داخلی واحمق های بی هویت داخلی را به خاک مذلت وتباهی مالیده وروز به روز ابهت وجاه وجلال سرزمین ایران رو به ترقی ست حتی امروز ما به پای فردایمان نمی رسد دل پر از کینه وعده دارم از دست بی سوا های احمقی که فقط کور کورانه دروغهای بی‌بی سی را دست و
    • نظام دوست IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      2 0
      پاسخ
      یکی ازاین پهبادهارو رو ترامپ تنظیم وقفل کنید
    • علی نراقی AE ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      0 0
      پاسخ
      خداوند پشت و پناه ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران باشه دردو بلای دلاوران ارتش ایران تو سر وطن فروشان بی شرف
    • ملکه IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      1 0
      پاسخ
      درود بر مردان خدا ارتش وسپاه ایران زنده باد ایران
    • IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      1 0
      پاسخ
      نقطه قوتش اسم ایرانی است
    • عبدلله یوسفی IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      2 0
      پاسخ
      به خدا آدم کیف میکند به پیشرفت ایران واقعا شما سرباز امام زمانید انشا"الله جای شما بهشت است.
    • محمدعلی IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      1 2
      پاسخ
      باسلام ودرودبیکران به رزمندگان همیشه پیروز.افرین بررزمتان کورباد چشمی که لیاقت دیدن این جهش درتمام زمینه های ایران سرافرازراندارنداینهاهمه اول وجودخداوندقادرمتعال باوجودرهبری و فرماندهی معظم کل قوامیباشدتبریک برملت شریف وسربلند...
    • امیر حسین IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      1 0
      پاسخ
      از خداوند علی اعلی ع عمیقا سلامتی و طول عمر با عزت و سربلندی برای مقام فرماندهی معزز کل قوا را خواستارم ک باعث اقتدار دفاعی وطن عزیزمان شده اند و ابر زور گویان دنیا جرآت حمله را ندارند
    • حسین تنها AE ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      1 0
      پاسخ
      عالی و بی نظیر خداوند شماها حفط کنه
    • Babak IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      10 0
      پاسخ
      باعث افتخار مردم درد کشیده ایران عزیزم، و به کوری چشم بدخواهان.
    • آرمین مطلق IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      2 1
      پاسخ
      پروردگار عظمت قدرت آبادانی و شوکت را به این سرزمین مقدس عطا فرماید
    • طاها IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      1 0
      پاسخ
      درودبرارتش سپاه کشورام سلام درودبه دلاوران این مرزبوم
    • IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      1 0
      پاسخ
      درود برشما
    • رضا خلیل پور IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      3 1
      پاسخ
      درود بر سپاه پاسداران عزیز...مر گ بر آمریکا مرگ بر اسراعیل
    • IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      3 1
      پاسخ
      چرا همه اسم این صلاح ها عربی مگه ما عرب هستیم و اینکه چرا مرگ بر آمریکا مسلمان مرگ. و برای دشمن خودت هم نخواه یکم خوب برا همه بخواه تا خودمون از هم از این نکبت در بیایم
    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      1 0
      پاسخ
      افتخارجوانان غیورسپاه پاسداران تابوده افتخار آفرینی بوده شجاعت وجانفشانئ وحماسه سازی خداحفظتان کنه کوه غیرتی که ۴۰ ساله جلو استکبارجهانی سینه سپرکرده حالا ۴تا ارازل میخوان باهاش بجنگن
    • سعداله سلیمانی IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      1 0
      پاسخ
      درودبردلاورمردان ارتش‌ اسلام جان برکفان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
    • بهروز IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      1 0
      پاسخ
      به حول و قوه الهی و به فرمان رهبری وارد دنیای قدرت می شویم.تا کور شود چشم دشمنا که تاب دیدن ندارند
    • امرالله IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      1 0
      پاسخ
      عالی
    • شهریار محمدزاده AE ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      1 0
      پاسخ
      پهبادها باعث افتخار و غرور مقابل دشمنان است
    • فیروز طایفه IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      1 1
      پاسخ
      جدا با دیدن این صحنه ها به خود میبالم که یک ایرانی هستم سرزمین من مردان سرزمین من انچنان افتخار افریده اند که انسان نا خود اگاه به وجد میاید افرین بر دریا دلان و پرستوهای عاشق افرین بر پاسداران سراسر عشق و ایثار درود بر ارتشیان مکتبی ودلاور شما باعث ارامش همه ایرانیان هستید شما بهترین مردان این سر ز
    • فیروز طایفه IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      1 1
      پاسخ
      جدا با دیدن این صحنه ها به خود میبالم که یک ایرانی هستم سرزمین من مردان سرزمین من انچنان افتخار افریده اند که انسان نا خود اگاه به وجد میاید افرین بر دریا دلان و پرستوهای عاشق افرین بر پاسداران سراسر عشق و ایثار درود بر ارتشیان مکتبی ودلاور شما باعث ارامش همه ایرانیان هستید شما بهترین مردان این سر ز
      • ریسسی RO ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
        0 0
        سلام درود به سپاه وازتش که چانانه مقاومت میکنند ولی نباید نیروی انتطامی با مردم برخورد بد داشته باشند همه دلشان میخواهد ایران قوی باشد ولی برخورد بد با مردم مخالم و-حق به جانب مردم میدم چون وصع بدی دارند و اختلاص در کشور جلوش نمی کیرند و دوزدی هر روز شرکتها کسی نیست جلوش بگیرند ومردم روز به روز بد ب
    • روح الله مرادی IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      1 0
      پاسخ
      ب خودم می بالم واحساس غرور می‌کنم ب این همه عظمت سربلندی ارتش تبریک می گم ب همه ارتشیان عزیزکشورم
    • روح الله مرادی IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      12 1
      پاسخ
      ب خودم می بالم واحساس غرور می‌کنم ب این همه عظمت سربلندی ارتش تبریک می گم ب همه ارتشیان عزیزکشورم
    • علی الهیاری IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      1 0
      پاسخ
      ماشااله زنده باد ایران وایرانی از مهاجر بکجا رسیده ایم لبیک یا خامنه ای کور شود هر انکه نتوان دید تبریک ب هر ایرانی شکر خدا امریکاه بداند بزن ودر رو نیست دیگه ما افتخار میکنیم تبریک ب فرمانده کل قوا حالا کوری بخونید کور دلان اسراییل نفس بکش تا محو بشی فشار اقتصادی داریم ولی قدرتمند وعزتمند هستیم
    • IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      1 0
      پاسخ
      هیچ کشوری این همه پهپاد مدل به مدل نداره.فرمانده سید علی کشور رو آماده کرده برای جنگ های آخر الزمانی.واقعا این طور رهبر مقتدر دنیا به خودش ندیده.از نظر نظامی هیچ کشوری جلودار ایران نیست با اتحاد میتوانیم جهان رو فتح کنیم
    • احسان IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام به دلاوران کشورم. ۲۰۰ سال بعد درکتابهای تاریخ می‌نویسند هیچ رهبر وپادشاهی در دنیا وجود ندارد که طی ۴۰ سال کشورش رااز ذلت و حقارت به اوج افتخار وغرور در تمام مدارج رسانده باشد.رهبرم باعث افتخارم💜🤎💚💛

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