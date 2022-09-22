دریافت 15 MB کد مطلب 5595352 https://mehrnews.com/xYzrS ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۲۷ کد مطلب 5595352 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۲۷ تصاویری از پهپاد آرش، دوربرد ترین پهپاد انتحاری دنیا فیلمی از پیشرفتهترین پهپادهای جمهوری اسلامی ایران در رژه نیروهای مسلح را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط مراسم رژه نیروهای مسلح - همدان رونمایی از سامانه موشکی خیبرشکن و رضوان در رژه نیروهای مسلح پهپاد شاهد، تهدیدی بزرگ و سلاحی ناشناخته موشک دوربرد و نقطهزن «خیبر شکن» و «رضوان» به نمایش درآمد رژه تجهیزات و سامانههای ارتش/ نمایش موشک «فکور» توانمندی های نیروی پدافند هوایی ارتش به نمایش در آمد نیروی انتظامی در حفظ امنیت کشور جانانه ایستاده است نمایش پهپاد ۱۳۶ ایرانی در تجمع صد و یکمین شب برچسبها پهپاد پهپاد ایرانی ارتش جمهوری اسلامی ایران رژه نیروهای مسلح
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