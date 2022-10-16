ورود املاک به بورس توسط صندوق بازنشستگی کشوری

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور، در فرابورس ایران با نماد “ارزش مسکن” پذیره نویسی آن آغاز شد و تا دوم آبان ماه نیز ادامه پیدا می‌کند ادامه یابد، اولین صندوق در این حوزه است که صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های تابعه، آن را پایه گذاری کرده اند تا از منافع آن علاوه بر عموم مردم، بازنشستگان این صندوق نیز بهره‌مند شوند. صندوقی که به قول محمد اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ابزار مناسبی را فراهم می‌کند تا افراد با سرمایه کم از جمله بازنشستگان کشوری نیز بتوانند در بازار مسکن سرمایه گذاری کرده و از منافع آن استفاده کنند.

هفته گذشته، داوود حمزه مدیرعامل شرکت گروه مدیریت ارزش صندوق بازنشستگی کشوری که پروژه تأسیس و راه اندازی این صندوق در مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری بر عهده آن شرکت است، در این رابطه گفته بود که صندوق املاک و مستغلات (REIT) عملاً نوعی سرمایه گذاری خُرد در حوزه املاک و مستغلات توسط مردم و سرمایه گذاران کوچک است و افراد می‌توانند به جای خرید یک واحد کامل ملکی، اعم از مسکونی، تجاری یا اداری نسبت به خرید بخش کوچکی از یک ملک با سرمایه گذاری‌های اندک خود اقدام کنند.

حمزه، یکی از تفاوت‌های این نوع سرمایه گذاری را با صندوق‌های زمین و ساختمان کنونی، تأسیس آنها روی ملک و ساختمان در حال بهره برداری عنوان کرده بود که درعمل سرمایه گذاران، علاوه بر بهره مندی از فرصت افزایش قیمت ملک، می‌توانند از اجاره بهای ملک نیز برخوردار شوند.

محمد اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه «اگر افراد بتوانند به تدریج سرمایه خود را در این صندوق یا صندوق‌های مشابه افزایش دهند، تبدیل واحد سرمایه گذاری به واحد ملکی، امکان پذیر خواهد بود» گفت: در واقع این صندوق می‌تواند به عنوان «توکن ملک» یا نوعی از سرمایه دیجیتال در حوزه مسکن عمل کرده و روش بسیار خوبی برای بهبود رویکرد مردم به بازار سرمایه و ایجاد ابزار نوین در بازار ملک و مسکن خواهد بود.

آنطور که اسکندری عنوان کرده بود، صندوق املاک و مستغلات، یک ابزار مفید و کاربردی برای مولدسازی دارایی‌های دولت است؛ به گونه‌ای که اگر دارایی‌های دولت از جمله املاک، در داخل این صندوق‌ها وارد شود، می‌توان منافع حاصل از آن املاک را در قالب مثلاً اجاره ملک و در دوره‌های خاصی به مردم پرداخت کرد. ضمن اینکه اگر بتوان مولدسازی دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی را هم در همین قالب انجام داد، به طورحتم ارزش افزوده بهتری از اموال و املاک دایر و قابل بهره برداری صندوق بازنشستگی و دولت ایجاد خواهد شد که درنهایت نفع آن به بازنشستگان و ذینفعان صندوق‌های بازنشستگی خواهد رسید.

براساس اعلام رسمی فرابورس ایران، دوره فعالیت صندوق املاک و مستغلات ایران با نماد “ارزش مسکن” ۵ ساله بوده و با نظر سازمان بورس قابل تمدید خواهد بود. همچنین با ارزش‌گذاری املاک، NAV صندوق هر ۶ ماه تعیین خواهد شد. مهلت پذیره نویسی ۳۰ میلیون واحد از واحدهای این صندوق با ارزش یکهزار تومان، از روز سه شنبه ۱۹ مهرماه در فرابورس آغاز شده و تا دوم آبان ماه ۱۴۰۱ نیز ادامه خواهد داشت.

فعالیت اصلی این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به خرید و تملک دارایی‌های غیرمنقول موضوع سرمایه‌گذاری، اجاره دادن املاک و مستغلات در تملک، فروش دارایی‌های غیرمنقول موضوع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های املاک و مستغلات و صندوق‌های زمین و ساختمان و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شرکتهای ساختمانی پذیرفته شده در بورس است.

همچنین فعالیت فرعی صندوق املاک و مستغلات، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار رهنی، سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سرمایه‌گذاری در سایر ابزارهای مالی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی و دریافت تسهیلات است و این صندوق، عوائد ناشی از این فعالیت را بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌کند.

