نخستین پالایشگاه فراسرزمینی در ونزوئلا راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت، جواد اوجی در دومین روز همایش «در مسیر تحول سوخت‌رسانی، فناوری در خدمت تجربه» که صبح امروز (یکشنبه، ۲۴ مهرماه) در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران برگزار شد، گفت: این آرزوی دیرینه و ۴۳ ساله‌ای بود که به همت همکاران من در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و پیگیری آقای سالاری، مدیرعامل این شرکت در بخش فراسرزمینی تحقق یافت، نقطه آغاز این اقدام در ونزوئلا بود و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در دیگر نقاط نیز ادامه خواهد یافت.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در بحث حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت گفت: خوشبختانه تحول مثبتی در صنعت پالایش کشور رخ داده است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز در مدیریت این حمله سایبری خوش درخشید که بحث آن همیشه در هیئت دولت مطرح می‌شود. حمله سایبری از مواردی بود که دشمن برنامه‌ریزی کرده بود تا کمر انقلاب را بشکند که البته به لطف پروردگار و نبه همت مدیران و کارکنان این حوزه، دشمن ناامید شد.

وزیر نفت با اشاره به اینکه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در زمینه تأمین سوخت، پارسال بسیار خوب عمل کرد، افزود: در بحث تأمین سوخت تابستانی، به‌ویژه در یکی دو ماه اخیر، کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به لطف خدا بسیار خوب درخشیدند که امیدواریم این امر ذخیره آخرت شما باشد.

اوجی با تأکید بر پیگیری طرح‌های جدید پالایشی گفت: خوشبختانه مجوز برخی طرح‌ها در بحث احداث خطوط لوله فرآورده‌های نفتی از شورای اقتصاد دریافت شده است و امیدواریم با اجرایی شدن این طرح‌ها، دغدغه ما درباره تردد تعداد زیادی تانکر در زمستان برطرف شود.