دریافت 20 MB کد مطلب 5610288 https://mehrnews.com/xYHFH ۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۳۳ کد مطلب 5610288 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۳۳ وزیر نفت: امسال زمستانی بدون دغدغه تامین سوخت را سپری خواهیم کرد جواد اوجی، وزیر نفت گفت: امسال زمستانی بدون دغدغه تامین سوخت را سپری خواهیم کرد. کپی شد مطالب مرتبط تلاش برای توسعه صنعت پالایش در بخش برونمرزی قول می دهیم سوخت زمستانی را تامین کنیم نخستین پالایشگاه فراسرزمینی در ونزوئلا راه اندازی شد قراردادجدیدی برای صادرات گاز وجود ندارد/ موظف به انجام تعهدات هستیم برچسبها نفت جواد اوجی وزارت نفت ایران
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