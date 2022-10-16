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کد مطلب 5610288
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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۳۳

وزیر نفت:

امسال زمستانی بدون دغدغه تامین سوخت را سپری خواهیم کرد

امسال زمستانی بدون دغدغه تامین سوخت را سپری خواهیم کرد

جواد اوجی، وزیر نفت گفت: امسال زمستانی بدون دغدغه تامین سوخت را سپری خواهیم کرد.

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