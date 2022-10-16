به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت، جلیل سالاری امروز، (یکشنبه، ۲۴ مهرماه) در دومین روز از همایش «در مسیر تحول سوخت‌رسانی، فناوری در خدمت تجربه» که با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، علی‌اکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و جمعی از مدیران مناطق سی‌وهفت‌گانه کشور برگزار شد، گفت: با همدلی شرکت‌های پالایشی و تلاش‌های جهادی مجموعه پالایش و پخش، در حوزه پروژه‌های برون‌مرزی پروژه‌های زیادی در حال پیگیری است تا بتوانیم برنامه وزیر نفت در حوزه پایین‌دست را اجرایی کنیم.

وی یادآور شد: امیدواریم بحث امنیت انرژی، توسعه بخش پتروپالایشگاهی و به موازات آن طرح‌هایی که امروز در حال اجراست، تماماً به ثمر برسد. مسیر سوخت‌رسانی را به سمت بهینه‌سازی حرکت داده‌ایم، همچنین در آینده نه‌چندان دور شاهد رونق و توسعه تولید کیفی و مطابق با استانداردهای زیست‌محیطی در حوزه فرآورده‌های نفتی خواهیم بود. حضور پررنگ در باشگاه صادرات فرآورده‌های نفتی، همچنین سوآپ، انتقال و جابه‌جایی آن در سطح منطقه و تلاش‌هایی که در حوزه برون‌مرزی انجام می‌شود، از جمله دستاوردهای شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به مدد تلاش همه همکاران در سال‌های آینده خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه پس از گذشت هفت سال این نخستین همایشی است که در مجموعه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌صورت یکپارچه و هماهنگ برگزار شده است، افزود: جناب آقای وزیر، حتماً به خاطر دارید که سال گذشته شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را در چه وضعی تحویل گرفتیم و چه اتفاق‌هایی در سال‌های اخیر افتاده بود. شرایط ذخیره‌سازی‌های سوخت و موجودی کشور شرایط مساعدی نداشت.

سالاری گفت: حمل‌ونقل با چالش‌های بی‌شماری دست‌وپنجه نرم می‌کرد و مضاف بر آن با حمله سایبری هم در آبان‌ماه مواجه شدیم که متأسفانه شرایط را بسیار وخیم کرد. خوشبختانه با وجود همه موانع و بحران‌ها امروز توانستیم با تلاش مستمر و جهادی همه همکارانم در مجموعه پالایش و پخش بر مشکلات پیش‌آمده فائق آییم.

وی یادآور شد: امروز همه همکاران بنده در مجموعه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران دور هم جمع شده‌اند تا نسبت به تعهدها و وظایفی که به‌عهده این مجموعه در بخش صادرات و مسائل مربوط به امنیت تأمین سوخت در بخش‌های مختلف از جمله حوزه نیروگاهی در ۶ ماه دوم سال گذاشته شده است، پاسخگو بوده و برای تحقق هرچه بیشتر اهداف تعیین‌شده گام‌های اثربخشی را بردارند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: اقداماهایی در بحث بودجه‌ریزی انجام شد که بسیار ثمربخش بود از جمله آنکه توانستیم کل هزینه کارمزد انتقال و ذخیره‌سازی انواع فرآورده نفتی را در بودجه پیش‌بینی کنیم، همچنین ۵ هزار نفتکش فعال در حوزه واردات نیز بدون استثنا مسیر اسقاط شدن آنها دیده شد که جا دارد از این تریبون از جانب خودم و همه همکاران از توجه حضرتعالی نسبت به حوزه پالایش و پخش نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم.

سالاری با بیان اینکه تابستان سختی را به لحاظ تأمین سوخت مورد نیاز هموطنان به‌ویژه سوخت‌رسانی در ایام اربعین پشت سر گذاشتیم، اعلام کرد: برای عبور بی‌دغدغه از تابستان و ارائه خدمات مطلوب سوخت‌رسانی به مردم عزیز، ابتدا قرارگاه‌های اقتصاد مقاومتی را در جنوب کشور در مناطق بندرعباس و خوزستان تشکیل دادیم.

وی ادامه داد: نشست‌های پرشماری میان مدیران و مسئولان مربوطه برگزار شد که خوشبختانه با هماهنگی و همدلی این دوستان زنجیره تولید، تأمین، توزیع و انتقال فرآورده‌های نفتی به‌نحو مطلوب شکل گرفت و اهداف آن محقق شد. برنامه تعمیرات اساسی همه بخش‌ها با هماهنگی انجام شد و به موازات آن برنامه تولید پایش شد، همچنین حداکثر تولید بنزین نیز در دستور کار بود که همه این موارد دست به دست هم داد تا مشکلی در تأمین سوخت مورد نیاز هموطنان در تابستان و به‌ویژه ایام اربعین پیش نیاید.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش اظهار کرد: امروز در شرایطی کار جابه‌جایی و سوخت‌رسانی انجام می‌شود که در این هشت سال نه ظرفیت سوخت‌رسانی شرایط مطلوبی داشت و نه خط لوله‌ای اضافه شده و ناوگان حمل‌ونقلی نیز توسعه نیافته است، بنابراین باید نگاه ویژه‌ای به این بخش‌ها هم داشته باشیم، البته در یک سال اخیر طرح‌ها و پروژه‌هایی در این بخش‌ها تعریف شده و متعاقب آن اقدام‌ها و پروژه‌هایی نیز به ثمر نشسته است. بی‌شک تا رسیدن به شرایط مطلوب و بهینه فاصله زیادی وجود دارد.

سالاری گفت: حوزه سامانه هوشمند سوخت با مشکلات و چالش‌هایی همراه است، شرایط قیمت تکلیفی در بخش مجاری عرضه باید دیده شود و نیازمند آن است که همه عزیزان نظارت‌های عالیه داشته باشند. قاچاق از جمله بحث‌های مهم دیگری است که باید موشکافانه مسائل مربوط به آن رسیدگی و ارزیابی شود، اما این امید وجود دارد که بتوانیم با تلاش شبانه‌روزی همکاران در رفع هرچه بیشتر این چالش‌ها تأثیرگذار باشیم.

وی با بیان اینکه در بخش خطوط لوله و مخابرات نفت ایران سال گذشته ۱۲۸ میلیارد لیتر انواع فرآورده و نفت‌خام جابه‌جا شده است، گفت: این یک رکورد به شمار می‌آید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش ۱۸ درصدی داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به زمینه مسئولیت اجتماعی و تعهد شرکت‌ها به ایفای وظایف خود در این حوزه اشاره و تصریح کرد: امروز همکاران مجموعه پالایش و پخش این تعهد و الزام را دارند تا مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی را در مناطق تحت مدیریت خود به نحو احسن انجام دهند.